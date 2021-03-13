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    • Ekonomi
    • 13.03.2021 08:48
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    • 13.03.2021 08:48
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    13 Mart anlık ne kadar oldu? , gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

    Düşüş ve yükselişlerin etkisiyle sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün 'da ın gramı günü yüzde 0,41 azalışla 415,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı. Peki, 13 Mart anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte , gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

    13 Mart anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yatırımı olan vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son durum durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatı 1,700 dolar sınırına kadar düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 415,70 liradan işlem gördü. İşte 13 Mart anlık altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,20 417,40 415,50 415,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.749,00 2.770,00 2.738,00 2.759,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00 385,00 379,00 383,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.687,00 2.707,00 2.676,00 2.696,00
    Yarım Ziynet 1.343,00 1.353,00 1.338,00 1.348,00
    Çeyrek Ziynet 672,00 677,00 669,00 674,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 415,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 415,70 liradan işlem gördü.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

        ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatı 1,700 dolar sınırına kadar geriledi.

        Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine haftanın başında düzenlenen füze saldırılarının ardından 71 dolara kadar yükseldikten sonra gerileyen ve aşı gelişmeleriyle toparlanıp 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.

        Böylece, OPEC'in Mart ayı piyasa raporunda, küresel petrol talebi artış öngörüsü, Şubat ayındaki raporuna göre günde ortalama 200,000 varil yükseltilmiş oldu.

        OPEC raporuna göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin 2021 yılında toplam petrol talebi günde ortalama 2.6 milyon varil artışla 44.6 milyon varile, OECD dışı ülkelerin toplam petrol talebi de günde ortalama 3.3 milyon varil artışla 51.6 milyon varile yükselecek.

        Raporda, Avrupa'nın birçok önemli bölgesinde Covid-19'u kontrol etmeye yönelik genişletilmiş önlemler yılın ilk yarısına ilişkin öngörülerin, önceki rapora göre düşürüldüğü, buna karşılık, aşı uygulamalarının olumlu etkisiyle daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentilerine bağlı olarak da, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler ise, önceki rapora göre yükseltildiği belirtildi.

        ALTININ KİLOGRAMI 415 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 605 bin 11,48 lira, işlem miktarı ise 1.536,32 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 871 bin 134,78 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 69.36 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 65.50 dolar,

            - altın yüzde 1.27 düşüşle 1,701.77 dolar,

            - gümüş yüzde 2.64 düşüşle 25.45 dolar,

            - bakır yüzde 2.60 artışla 9,125.00 dolar,

            - platin yüzde 1.60 düşüşle 1,180.63 dolar,

            - paladyum yüzde 0.51 artışla 2,362.53 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 415 lira, çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2,750 liradan satıldı.

            ALB Forex araştırma ekibi tarafından oluşturulan tarımsal emtia bülteninide, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), Çin'in 2020-21 döneminde 24 milyon ton mısır ithal ettiğini ve bu rakamın 2019-20 yılındaki 7.0 milyon tonun çok üzerinde olduğunu açıkladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

            "USDA, Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, Çin'in 2020 / 21'deki buğday ithalatının bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıkarak 10.5 milyon tona yükseleceğini tahmin ediyor.

            "En büyük üretici Brezilya'da soğuk hava tahminlerinin ardından gelecek mahsulle ilgili endişeler nedeniyle bu yıl kahve fiyatları toparlanıyor. Robusta kahvesi, bir ayın en düşük seviyesi olan ton başına 1,335 dolara ulaştıktan sonra, yüzde 1.0 düşüşle 1,347 dolara düştü.

            "Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük soya fasulyesi pazarı, Ocak ve Şubat aylarında 13.41 milyon ton yağlı tohum getirerek, bir önceki yıldaki 13.51 milyon tondan yüzde 0.8 düştü.

            "Buğdayda, 640/660 bölgesinde sıkışma aşağı yönlü kırıldı. Soya fasulyesi fiyatı, 4 saatlik grafikte takoz formasyonu görüntüsü çiziyor.

            "Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test ettikten sonra kırmıştı. Bugün pozitif seyreden fiyat, trendin üzerine geçmiş durumda. Bültenimizi yazdığımız sırada hafif sert satışa maruz kalan fiyat için trend üzerindeki fiyatlamalarda 16.40 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyordu.

            "Kahve, 127.10 seviyesinden gelen güçlü alımların ardından 131.70 ara direnç seviyesinin üzerine geçiş sağladı."
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            Haberler Ekonomi 13 Mart anlık altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...