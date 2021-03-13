Yatırımı olan vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son durum durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatı 1,700 dolar sınırına kadar düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 415,70 liradan işlem gördü. İşte 13 Mart anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?