Fahiş fiyata neşter! Gıda fiyatları ile ilgili flaş düzenleme! Başkan Erdoğan ekonomik reform paketinin detaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde de büyük etkisi olan yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili olarak önemli adımlar atılacağını duyurdu. Kurulacak yeni sistem, Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmede önemli rol oynayacak.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.
10 MİLYARLIK TASARRUF PLANI
Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacaktır. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz.