Fahiş fiyata neşter! Gıda fiyatları ile ilgili flaş düzenleme! Başkan Erdoğan ekonomik reform paketinin detaylarını açıkladı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.