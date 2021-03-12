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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 17:22
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    • 12.03.2021 17:30
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    Fahiş fiyata neşter! Gıda fiyatları ile ilgili flaş düzenleme! Başkan Erdoğan ekonomik reform paketinin detaylarını açıkladı

    Ekonomik reform paketinin detaylarını açıklayan Başkan Erdoğan son günlerde sürekli olarak tartışılan yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi de duyurdu. Erdoğan, gıdada erken uyarı sistemi ve fiyat istikrar komitesinin kurulacağını söyledi.

    Başkan Erdoğan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde de büyük etkisi olan yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili olarak önemli adımlar atılacağını duyurdu. Kurulacak yeni sistem, Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmede önemli rol oynayacak.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
    Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.

    10 MİLYARLIK TASARRUF PLANI
    Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacaktır. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz.

        Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz.

        FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ GELİYOR
        Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz. Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır.

        Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz.
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        Haberler Ekonomi Fahiş fiyata neşter! Gıda fiyatları ile ilgili flaş düzenleme! Başkan Erdoğan ekonomik reform paketinin detaylarını açıkladı