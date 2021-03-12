BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Mart günü için araştırılan konulardan birisi oldu. BİM aktüel katalogda birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. BİM katalog 12 Mart ürünleri arasında uygun fiyatlı yüzlerce ürün göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Dijitsu 43″ FullHD Led TV, HP Wifi Yazıcı, TWS Kablosuz Kulaklık, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası, Hometech Alfa Tablet, Hasır Kordonlu Akıllı Saat gibi ürünler raflardaki yerini alacak. İşte, 12 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu!
12 MART 2021 GÜNÜNDE TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK ÜRÜNDE İNDİRİM YAPILACAK
Bim marketler tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 12 Mart 2021 gününde Türkiye genelinde birçok üründe indirim yapılacağına yer verildi.
12 MART CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HP Bilgisayar Sırt Çantası 89,90 TL
Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL
Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL
SCHWARTZ Cam Çay Makinesi 239 TL
SCHWARTZ Tost Makinesi 169 TL
SCHWARTZ Yumurta Pişirici 69,90 TL
Akel Gözleme ve Katmer Sacı 149 TL
Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90 TL
Polosmart Ps4 Joystick 159 TL
Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TL
Anahtarlıklı Şarj Kablosu 3'lü 17,90 TL
LAVA Döküm Kızartma Tavası 20 cm 119 TL
LAVA Döküm Krep Tavası 26 cm 99,90 TL
LAVA Döküm Izgara Tava 139 TL
Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 59,90 TL