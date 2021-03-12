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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 10:39
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    • 12.03.2021 10:39
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    aktüel ürünler için açıklama yaptı! Tüm 'de bugün büyük indirim günü olacak! BİM kaçta açılıyor?

    aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında aratılıyor. BİM marketlerinde birbirinden uygun fiyatlı ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda bulabiliyorsunuz. Bu hafta BİM marketlerinde, ″ FullHD Led TV, , Kulaklık, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası, , ır Kordonlu Akıllı Saat ürünleri dikkat çekiyor. 3 sayfa olarak yayınlanan katalogda yeni haftanın indirimdeki ürünleri de paylaşıldı. İşte katalog ürünleri!

    takvim.com.tr
    BİM 12 Mart 2021 indirim günü aktüel ürünler kataloğu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Mart günü için araştırılan konulardan birisi oldu. BİM aktüel katalogda birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. BİM katalog 12 Mart ürünleri arasında uygun fiyatlı yüzlerce ürün göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Dijitsu 43″ FullHD Led TV, HP Wifi Yazıcı, TWS Kablosuz Kulaklık, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası, Hometech Alfa Tablet, Hasır Kordonlu Akıllı Saat gibi ürünler raflardaki yerini alacak. İşte, 12 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu!

    12 MART 2021 GÜNÜNDE TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK ÜRÜNDE İNDİRİM YAPILACAK

    Bim marketler tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 12 Mart 2021 gününde Türkiye genelinde birçok üründe indirim yapılacağına yer verildi.

    12 MART CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    HP Bilgisayar Sırt Çantası 89,90 TL

    Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL

    Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL

    SCHWARTZ Cam Çay Makinesi 239 TL

    SCHWARTZ Tost Makinesi 169 TL

    SCHWARTZ Yumurta Pişirici 69,90 TL

    Akel Gözleme ve Katmer Sacı 149 TL

    Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90 TL

    Polosmart Ps4 Joystick 159 TL

    Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TL

    Anahtarlıklı Şarj Kablosu 3'lü 17,90 TL

    LAVA Döküm Kızartma Tavası 20 cm 119 TL

    LAVA Döküm Krep Tavası 26 cm 99,90 TL

    LAVA Döküm Izgara Tava 139 TL

    Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 59,90 TL
        Haberler Ekonomi BİM 12 Mart aktüel ürünler için açıklama yaptı! Tüm Türkiye'de bugün büyük indirim günü olacak! BİM kaçta açılıyor?