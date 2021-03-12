Ürün güvenliğinde yeni dönem (Ekonomi haberleri)

Tüketicilerin internet başta olmak üzere uzaktan erişim araçları üzerinden satın aldığı ürünler konusunda yaşadığı mağduriyet artık sona eriyor. Bugünden itibaren standartlara uygun olmayan ürün satan internet sitelerine erişim engeli, radyo ve televizyonlara yaptırım gelecek. Hazal Ateş.

FACEBOOK'TAN ANTALYA İSTASYONU

İlki TOBB ile Habitat Derneği işbirliğiyle İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyonu'nun Antalya'da da kurulması için protokol imzalandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, istasyonun önemli bir işbirliği platformu olacağını söyledi.

İKİNCİ EL OTODA YILDIZ VOLKSWAGEN

İkinci el online pazarda, bu yılın Şubat ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları 16 bin 770 satışla Volkswagen (VW) olurken, 15 bin 662 adetle Renault ve 12 bin 975 adetle Ford takip etti. Indicata'nın raporuna göre; en çok satılan binek modeli ise 4 bin 582 adet ile VW'nin Passat modeli oldu.

YERLİ XİAOMİ NİSAN'DA SATIŞTA

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak" dedi. Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin kişinin istihdam imkanı bulacağını belirten Varank, "Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye'ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye'ye çekmeyi başaracağız" diye konuştu.