Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ ne kadar, süresi uzatıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Şubat ayı ödemeleri 5 Mart'ta hesaplara yatırıldı, sonraki ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabiliyor, kontrollü normalleşmede KÇÖ süresi uzatıldı mı yoksa bitecek mi? İşte son gelişmeler…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayının sonu itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.