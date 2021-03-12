2021 yılı içerisinde kredi sici affı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye başladı. Kredisi sicil affı için bakanlık tarafından yapılan çalışmada bazı kıstaslar gelmeye başladı. Kredi Sicil Affı Kanunu ile birlikte bankalarda adı kırmızı çizgi ile çizilmiş kara listede bulunan vatandaşlar, tekrar kredi çekebilecekler. Kredi Sicil Affı Kanunu'ndan yararlanmak isteyen kişiler yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde kişinin tüm kredi borçlarını yapılandırması gerekiyor. Borçlarını yapılandırmak için Kredi Sicil Affı çıktı mı araştıran vatandaşlar Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkacak öğrenmek istiyor.
KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.
KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.