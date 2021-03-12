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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 10:04
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    • 12.03.2021 10:23
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    ! Sanayi üretim endeksi ocakta yükseldi! Çarklar dönmeye devam ediyor

    haberine göre sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi. Yükselişte en dikkat çeken sektörler madencilik ve taşocakçılığı oldu.

    Sanayi üretiminde güçlü yükseliş

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.



    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,0 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.



    Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ocak 2021

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi ocakta yükseldi! Çarklar dönmeye devam ediyor