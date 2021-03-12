Bankaların ödenmeyen taksitler, ödenmeyen kredi kartı sebebiyle kara listeye aldıkları ve kredi notu düşük olan birçok vatandaş için kredi çekmek artık korkulur rüya gibi bir şey oldu. 25 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı sağlayan bankalar da mevcut. Maalesef yüksek faiz oranları uygulasalar da çoğu bankanın kredi vermediği düşünülecek olursa bu şartlarda kabul edilebilir. Salgın dönemi ile birlikte bankalar kredi çalışması yapmaktadırlar ve bu kredi çalışmalarıyla bankaların size sunmuş olduğu bazı koşulları taşımanız durumunda, 25 bin liraya kadar kredi sunmaktadırlar. Ayrıca kredi notunuzun düşük olması değil de, bankalar tarafından Kara listeye düşmüş olmanız tarafınıza yasal takibin başladığı göstermektedir. Bankalar yasal takip sürecinde olan kişilere Kredi vermemektedirler.
Kredi notunu yükseltmek ve kara listeden çıkmak için yapılması gerekenler
Öncelikle Kredi alacağınız bankayı, size uygun olan bir banka şeklinde seçmeniz gerekmektedir. Çünkü yapmış olduğunuz kredi kartı ve kredi başvurularında onaylanmaması halinde Kredi notunuz da tekrardan düşüş yaşanmaktadır. Buna sebebiyet vermemek için banka ile olan ilişkilerinizi güçlü tutmak ve başvurunuzun kabul olacağı bir bankadan başvuru yapmanız, sizin için uygun olacaktır. Bankadan mevduat hesabı açmanız, otomatik fatura ödemeleri sağlamanız, sizin kredi notunuzu da yükselecektir.
Sicili kötü olanlara kredi veren bankalar
Bankaların kara listesinden çıkmanız durumunda size uygun kredi sağlanacaktır ve bazı bankalar kredi notuna bakmadan kara listede olmayan kişilere kredi sunmaktadırlar. Aktif Bank, Qnb finFinansbank, Enpara Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür.