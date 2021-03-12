ING Bank kredi koşulları

ING Bank da sicil notu düşük olan kişilere kredi veren bankalardan. Sicil notu düşük olan ve kara listede olan kişilere yüksek faiz oranları ile kredi sunmaktadır. Aradığı şartlardan bir tanesi de kefilinizin olmasıdır. 25 bin liraya kadar kredi çekebilir, 60 aya varan vadelerle ödeyebilirsiniz. ING Bank'ın uygulamış olduğu en düşük kredi faiz oranı yüzde 1.69 dur. Bu durumda ödemeniz gereken tutar 724 lira olacaktır. Toplamda ise bankaya 43.577.00 lira ödeme sağlamanız gerekmektedir.

QNB Finansbank kredi fırsatları

Kolay kredi kullanabileceğiniz bankalardan birisidir. Finansbank Kara listede olan ve Sicil notu düşük olan vatandaşlarda aradığı tek özellik Kredi notunun 900 olmasıdır. 25 bin liraya kadar kredi verip 60 ay vade ile uygulamış olduğu en düşük faiz oranı ise yüzde 1.50' dir. Aylık toplamda ödemeniz gereken taksit tutarınız 683 lira olacaktır. Toplam tutar ise 41.000 lira şeklinde olacaktır.