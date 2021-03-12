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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 09:40
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    • 12.03.2021 09:40
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    Bankaların ödenmeyen taksitler, ödenmeyen kredi kartı nedeniyle kara listeye aldıkları bireyler hem kredi çekmek de hem de kredi kartı almak da zorlanıyorlar. Bunun üzerine bir hayli şahıs nasıl kredi alabileceğini yada nasıl kredi kartı çıkartabileceklerini araştırma yoluna vardılar. Hem kredi kartı borcunuz da hem de kredi borcunuz da kredi kayıt ofisi her yaptığını adımı tek tek kayıt altına almaktadır. Bu süreçte tam kayıt bilgileriniz bankalara ulaştırılmaktadır. Kara listeden çıkmanız durumunda yapmış olduğunuz Kredi başvurularında bankalar sizi değerlendirme sürecini almakta ve bu süreçte krediniz onaylanırsa 25 bine kadar kredi sunulmakta.

    takvim.com.tr
    İcralık olan ve kara listede bulunanlara özel 6 ay ertelemeli kredi!

    Bankaların ödenmeyen taksitler, ödenmeyen kredi kartı sebebiyle kara listeye aldıkları ve kredi notu düşük olan birçok vatandaş için kredi çekmek artık korkulur rüya gibi bir şey oldu. 25 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı sağlayan bankalar da mevcut. Maalesef yüksek faiz oranları uygulasalar da çoğu bankanın kredi vermediği düşünülecek olursa bu şartlarda kabul edilebilir. Salgın dönemi ile birlikte bankalar kredi çalışması yapmaktadırlar ve bu kredi çalışmalarıyla bankaların size sunmuş olduğu bazı koşulları taşımanız durumunda, 25 bin liraya kadar kredi sunmaktadırlar. Ayrıca kredi notunuzun düşük olması değil de, bankalar tarafından Kara listeye düşmüş olmanız tarafınıza yasal takibin başladığı göstermektedir. Bankalar yasal takip sürecinde olan kişilere Kredi vermemektedirler.

    Kredi notunu yükseltmek ve kara listeden çıkmak için yapılması gerekenler

    Öncelikle Kredi alacağınız bankayı, size uygun olan bir banka şeklinde seçmeniz gerekmektedir. Çünkü yapmış olduğunuz kredi kartı ve kredi başvurularında onaylanmaması halinde Kredi notunuz da tekrardan düşüş yaşanmaktadır. Buna sebebiyet vermemek için banka ile olan ilişkilerinizi güçlü tutmak ve başvurunuzun kabul olacağı bir bankadan başvuru yapmanız, sizin için uygun olacaktır. Bankadan mevduat hesabı açmanız, otomatik fatura ödemeleri sağlamanız, sizin kredi notunuzu da yükselecektir.

    Sicili kötü olanlara kredi veren bankalar

    Bankaların kara listesinden çıkmanız durumunda size uygun kredi sağlanacaktır ve bazı bankalar kredi notuna bakmadan kara listede olmayan kişilere kredi sunmaktadırlar. Aktif Bank, Qnb finFinansbank, Enpara Ziraat Bankası, Akbank kolay şekilde kredi başvurusu yapabilir ve kredi almanız mümkündür.

        25000 TL'lik kredi veren bankalar ve koşulları

        Garanti BBVA kredi koşulları

        Açıklamış olduğu koşullarını taşıyan kişilere kredi sunmaktadır ve kredi vermesi için kefil istemektedir. Ayrıca bankanın gerekli görmesi durumunda ipotek, teminat göstermeniz de gerekmektedir. Ancak birçok banka 25 bin lira için ipotek istemez. 25 bin lira kredisini 60 aya varan vade fırsatları ile yüzde 1.99 faiz ile sunmaktadır. 25.000 liralık kredi çekmeniz durumunda 60 ay vade ile ödemeniz gereken tutar 789 liradır. Toplamda bankaya ödemeniz gereken tutar ise 47300 TL'dir.

        ING Bank kredi koşulları

        ING Bank da sicil notu düşük olan kişilere kredi veren bankalardan. Sicil notu düşük olan ve kara listede olan kişilere yüksek faiz oranları ile kredi sunmaktadır. Aradığı şartlardan bir tanesi de kefilinizin olmasıdır. 25 bin liraya kadar kredi çekebilir, 60 aya varan vadelerle ödeyebilirsiniz. ING Bank'ın uygulamış olduğu en düşük kredi faiz oranı yüzde 1.69 dur. Bu durumda ödemeniz gereken tutar 724 lira olacaktır. Toplamda ise bankaya 43.577.00 lira ödeme sağlamanız gerekmektedir.

        QNB Finansbank kredi fırsatları

        Kolay kredi kullanabileceğiniz bankalardan birisidir. Finansbank Kara listede olan ve Sicil notu düşük olan vatandaşlarda aradığı tek özellik Kredi notunun 900 olmasıdır. 25 bin liraya kadar kredi verip 60 ay vade ile uygulamış olduğu en düşük faiz oranı ise yüzde 1.50' dir. Aylık toplamda ödemeniz gereken taksit tutarınız 683 lira olacaktır. Toplam tutar ise 41.000 lira şeklinde olacaktır.

        Enpara Kredi koşulları

        Qnb Finansbank'ın yan dalı olup dijital bankacılık hizmeti vermektedir. Bankanın size kredi vermesi için aradığı tek kriter sigorta priminizin düzenli olarak yatırılıyor olmasıdır. 60 aya Varan vade ile 1.76 faiz oranıyla kredi sunmaktadır. Aylık ödemeniz gereken tutar 739 lira olacaktır. Toplamda ise 44,330 lira ödeme gerçekleştirmektesiniz.

        Denizbank ve kredi koşulları

        Kara listede olan ve sicili düşük olan kişilere 25 bin liraya kadar 60 aya varan vade ile kredi sunmaktadır. Faiz oranları yüzde 2.20 şeklindedir. Aylık tutarınız 834 lira olacaktır. Bankaya ödemeniz gereken toplam tutar ise 50.089,00 lira olacaktır.

        İş Bankası kredi koşulları

        Kredi notu düşük ve kara listede olan müşterilerine kredi sunmaktadır. Bankanın aramış olduğu özellikte sigorta priminizin düzenli olarak yatırılıyor olması ve aylık gelirinizin olması gerekmektedir. Ayrıca sizden kefilde talep edilmeyecektir. İş Bankası'nda 25 bin lira kredi çekip 60 varan vade ile ödemeniz durumunda aylık ödemeniz gereken tutar 737 lira olacaktır. Yüzde 1.75 faiz oranıyla hesaplanacaktır toplamda bankaya ödemeniz gereken tutar ise 44 bin 204 lira olacaktır.

            Kara liste nedir?

            Kara liste, Merkez Bankası uygulaması olan bir liste türüdür. Kredi sicili gibi olaylardan tamamen farklı olan bu uygulama, kişilerin isimleri belirli bir süre kadar merkez bankasının veri tabanlarında saklanmaktadır. Kredi kartı borçlarının 3 ay boyunca ödenmemiş olması durumunda banka tarafından borçlu kişiye idari takip süreci başlatılır. Bu aşamada tüketiciler kara listeye girmez ve borcun ödenmesi ya da yapılandırılması beklenir. Bu durumda kredi borcunu kapatan ya da yapılandıran kişiler en fazla kredi sicilinde birkaç bozuklukla atlatır.

            Kredi sicili de bir yıl gibi düzenli bir ödeme ile eski haline dönebilir. Kara liste denilen kavram ise borcunu ödememiş veya yapılandırmamış kişilere belirli bir zaman geçtikten sonra yasal takip aşamasıyla beraber uygulamaya koyulan bir durumdur. Kara liste denilen olayda kişinin borcunu düzenli bir şekilde ödemediğini gösterdiğinden belirli bir süre birçok bankada kredi işlemlerinde bulunamazlar. Kişinin bankaya kredi başvurusuna gittiği takdirde adli sicil kaydına bakıldığında kara listeye alındığı, banka verileri tarafından gözükür. Böylece kredi alamaz veya alma işlemi daha da zorlaşır.
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            Haberler Ekonomi İcralık olan ve kara listede bulunanlara özel 6 ay ertelemeli kredi! Sicil affını beklemeden kredi veren bankalar hangileri?