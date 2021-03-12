Son dakika haberine göre, Koronavirüs salgını nedeniyle büyük şehirlerden yazlıklara ve tatil beldelerine giden vatandaşlar o bölgedeki kira fiyatlarını da artırdı. Vatandaşlar ile beraber dev markalar da yazlık bölgelerde dükkan açma telaşına girince dükkân kiraları en az yüzde 40 oranında arttı.
Pandemi nedeniyle vatandaşlar Ege ve Akdeniz'deki sahil kasabalarından gelmeyince giyimden mobilyaya, ayakkabıdan kuyuma kadar birçok marka yazlık bölgelerde mağaza açma telaşına düştü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Birçok marka ya var olan dükkân sayısını artırmak ya da bulunmadığı lokasyonlara yeni mağazalar açmak için kolları sıvamış durumda. Hal böyle olunca Bodrum, Alanya, Marmaris, Göcek, Çeşme, Alaçatı, Ayvalık, Altınoluk, Kuşadası, Fethiye gibi yazlık bölgelerde ticari gayrimenkul fiyatları neredeyse ikiye-üçe katladı.