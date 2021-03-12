Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Birçok marka ya var olan dükkân sayısını artırmak ya da bulunmadığı lokasyonlara yeni mağazalar açmak için kolları sıvamış durumda. Hal böyle olunca Bodrum, Alanya, Marmaris, Göcek, Çeşme, Alaçatı, Ayvalık, Altınoluk, Kuşadası, Fethiye gibi yazlık bölgelerde ticari gayrimenkul fiyatları neredeyse ikiye-üçe katladı.