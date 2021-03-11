Borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmenin detayları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni ekonomi paketinde vatandaşlara birçok kolaylık sağlanacak, vergi indirimleri ve bedelsiz arsa temini gibi fırsatların da önü açılabilecek. Yatırımcıların merakla beklediği ekonomi reform paketi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da açıklanacak. İşte yeni ekonomi paketiyle ilgili detaylar!
YENİ EKONOMİ PAKETİNDE NELER VAR?
Sabah'da yer alan bilgilere göre; reformun şeffaflaşma ve mali disiplin olmak üzere iki önemli ayağı olacak.
Erdoğan'ın geçen hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler reformun ikinci ayağı olan Ekonomi Reform Paketine çevrildi. Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulacağı belirtiliyor. Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.
Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler içerecek. Ekonomi paketinde, belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili de başlıklar da bulunuyor. Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Pakette makroekonomik istikrar politikaları kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek. Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak. Başkan Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.