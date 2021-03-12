Ekonomi Reform Paketi içeriğinde yer alan detaylar vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı pakette makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Ekonomi Reform Paketi içeriğinde neler var? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Paket ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
EKONOMİ REFORM PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak. Makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi paketteki bazı başlıklar arasında.
İşte Ekonomi Reform Paketi'nin içeriğindeki detaylar;
BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini 12 Mart Cuma günü İstanbul'da açıklayacak. Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.
Başkan Erdoğan'ın duyurusunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler alındı.
Bu toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomi reformları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart Cuma günü "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.