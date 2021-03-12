Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,7865'ten 7,9455'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,1970 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 23,4 milyar dolar olarak hesaplandı.