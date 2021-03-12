Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,54 oldu.
Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.
Şubatta yüzde 0,86 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,94'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,54 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'ten 10,47'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,03'ten 9,18'e yükseldi.