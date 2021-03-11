BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? PS4 BİM'e geldi mi?

BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Mart günü için araştırılan konulardan birisi oldu. BİM aktüel katalogda birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. BİM katalog 12 Mart ürünleri arasında uygun fiyatlı yüzlerce ürün göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Dijitsu 43″ FullHD Led TV, HP Wifi Yazıcı, TWS Kablosuz Kulaklık, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası, Hometech Alfa Tablet, Hasır Kordonlu Akıllı Saat gibi ürünler raflardaki yerini alacak. İşte, 12 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu!