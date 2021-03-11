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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 18:09
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    • 11.03.2021 18:09
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    BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? PS4 BİM'e geldi mi?

    12 Mart arama motorlarında sorgulanıyor. Alışveriş severler BİM'de bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan PS4'ün BİM marketlerine ne zaman geleceği merak edilen konulardan birisi. Her Cuma günü BİM marketlerinde satışa çıkan teknolojik ürünlerin yanı sıra giyim ve hobi ürünleri dikkat çekiyor. İşte 12 Mart BİM aktüel katalog ürünleri!

    takvim.com.tr
    BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? PS4 BİM'e geldi mi?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Mart günü için araştırılan konulardan birisi oldu. BİM aktüel katalogda birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. BİM katalog 12 Mart ürünleri arasında uygun fiyatlı yüzlerce ürün göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Dijitsu 43″ FullHD Led TV, HP Wifi Yazıcı, TWS Kablosuz Kulaklık, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası, Hometech Alfa Tablet, Hasır Kordonlu Akıllı Saat gibi ürünler raflardaki yerini alacak. İşte, 12 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 MART!

    Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

    Hometech Alfa 8" Tablet 699 TL

    HP Wifi Yazıcı 349 TL

    HP Bilgisayar Sırt Çantası 89,90 TL

    Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL

    Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL

    SCHWARTZ Cam Çay Makinesi 239 TL

    SCHWARTZ Tost Makinesi 169 TL

    SCHWARTZ Yumurta Pişirici 69,90 TL

    Akel Gözleme ve Katmer Sacı 149 TL

    Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90 TL

    Polosmart Ps4 Joystick 159 TL

    Lexar 64 GB USB Bellek 39,90 TL

    Polosmart Wireless Akıllı Lamba 65 TL

    Polosmart 2 Usb'li Duvar Şarjı 24,90 TL

    ONYO 3 Ayaklı Tripod 9,95 TL

    3D Dekoratif Gece Lambası 39,90 TL

    Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TL

    Anahtarlıklı Şarj Kablosu 3'lü 17,90 TL

    LAVA Döküm Kızartma Tavası 20 cm 119 TL

    LAVA Döküm Krep Tavası 26 cm 99,90 TL

    LAVA Döküm Izgara Tava 139 TL

    Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 59,90 TL

        Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TL

        Kalp Şekilli Sunum Tabağı 12,90 TL

        3 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 12,90 TL

        Rakle Kuş Dekorlu Çay Seti 12 Parça 39,90 TL

        Rakle Kuş Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 17,90 TL

        LAV Reçellik 6'lı 9,95 TL

        Çerezlik / Sosluk 'lü 12,90 TL

        Porselen Şekerlik 9,95 TL

        Süs Limon Ağacı 17,50 TL

        Servis Maşa Çeşitleri 5,95 TL

        Kalp Peçetelik 9,95 TL

        Pilsan Mini Kent 40 Parça 22,90 TL

        Dede Multi Blocks 120 Parça 39,90 TL

        2 Elbiseli Minnoş Bebek 34,90 TL

        Market Arabası ve Mutfak Seti 29,90 TL

        İlk Bilim Kütüphanem Kitapları 6,95 TL

        Satranç Takımı 19,90 TL

        Eğlenceli Oyuncak Arabalar 12,90 TL

        Oyuncak Bebekli Ev Seti 24,90 TL

        Oyuncak Kamyon 70 cm 44,90 TL
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        Haberler Ekonomi BİM 12 Mart aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? PS4 BİM'e geldi mi?