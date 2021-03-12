Yeni ekonomi paketi maddeleri merak konusu oldu. Ekonomi reform paketi açıklandı ve pakette yer alacak maddeler belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 850 bin esnafa vergi müjdesi verdi. Taşıt alma ve kiralamada yeni döneme geçilirken, 18 yaş altına da BES desteği sunulacak. İşte yeni ekonomi paketi maddeleri!