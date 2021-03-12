Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 16:42
    ABONE OL

    Yeni maddeleri nelerdir? neler var? İşte tüm maddeler!

    neler var? Yeni maddeleri nelerdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı nde vergi muafiyetinden kamuda tasarrufa kadar birçok madde bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor." açıklamasında bulundu. Bireysel emeklilik sistemi de daha geniş bir tabana yayılacak. İşte yeni !

    takvim.com.tr
    Yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir? Ekonomi reform paketi neler var?

    Yeni ekonomi paketi maddeleri merak konusu oldu. Ekonomi reform paketi açıklandı ve pakette yer alacak maddeler belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 850 bin esnafa vergi müjdesi verdi. Taşıt alma ve kiralamada yeni döneme geçilirken, 18 yaş altına da BES desteği sunulacak. İşte yeni ekonomi paketi maddeleri!

    YENİ EKONOMİ PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi:

    - Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

    - Yeni dönem dört temelin üzerine bina edilecek, yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

    - Basit usulde vergilendirilen 850,000 esnafı gelir vergisinden muaf tutuyor veya yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

    - Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz.

    - 2021'i nitelikli büyümeye orta vadede girişin hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.

    - Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazdır.

    - Verimliliği, rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf bir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyoruz.

        - Şoklara dirençli ekonomiye giden yol makroekonomik istikrarın devamlılığından geliyor.

        - Yapısal politikalar tarafında kurumsal yapının teşvik edilmesi, ilk reform alanımız risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak.

        - Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarında; Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflığı artırıyoruz.

        - Perakendede haksız rekabeti ortadan kaldırmak için Avrupa Birliği mevzuatına uygun değişiklikler yapıyoruz.

        - Dijital pazaryeri platformunda ürününü satan firmaların hakkını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

        - Döner sermayeleri gözden geçirecek ve kademeli şekilde merkezi yönetim, Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

        - Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarının acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırıyor bunları karşılamayanı kaldırıyoruz.

        - Dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

        - Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altının girmesi önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık vakıf ve derneklerdeki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz.

        - Vergi incelemelerinde sektör ve konular itibarıyla ortaya çıkan farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz

        - Kamuda taşıt alımı, kiralama, temsil ve ağırlama alanlarına sınırlama getiriyoruz.

        - Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek, borç stokunun artışını sınırlayacak düzenlemeler yapıyoruz.

        - Bütçe sonucu ve politika sonuçlarını üç ayda bir kamu maliyesi raporuyla paylaşıyoruz.

        - Döviz borçların toplam stok içindeki payını düşürüyoruz; ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, TL cinsi senetleri kullanacağız.

        - Borç stokunun dış şoklara duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç içindeki payının ağırlığını düşürüyoruz.

        - Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını sadeleştiren adımlar atıyoruz.

        - Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz, Hazine kullanımı dışındaki kurumların hesabını tek hazine hesabında topluyoruz.

        - Muhtemel sıkıntıları önlemek için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz, karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun kullanacağız.

            - Peşin fiyatlandırma anlaşmalarını yaygınlaştırıyoruz.

            - Kamu alım ihalelerinde dijital sisteme geçiyoruz, önemli ölçüde azaltacağımız istisnalardan muhafaza edilecekler disiplin altına alıyoruz.

            - Kamu alım kanunu için hazırlık başlatıyoruz; kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek yurtiçi sanayinin gelişmesine katkıda bulunacağız.

            - Stratejik ürünlerde yerli alım sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz; ithal ürün alımını azaltmak için sanayileşme icra komitesi altında merkezi izleme sistemi oluşturulacak

            - Kamu özel ortaklığı projeleri uygulamasını bir üst seviyeye taşımak için "kamu özel ortaklığı projeleri" kanununu çıkarmayı planlıyoruz.

            - KİT'leri günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak için çalışma başlatıyoruz, amacımız KİT'lerden küresel şirketler çıkarmak.

            - Bu sene için yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize edilen bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir? Ekonomi reform paketi neler var? İşte tüm maddeler!