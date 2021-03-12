Yeni ekonomi paketi maddeleri merak konusu oldu. Ekonomi reform paketi açıklandı ve pakette yer alacak maddeler belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 850 bin esnafa vergi müjdesi verdi. Taşıt alma ve kiralamada yeni döneme geçilirken, 18 yaş altına da BES desteği sunulacak. İşte yeni ekonomi paketi maddeleri!
YENİ EKONOMİ PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi:
- Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.
- Yeni dönem dört temelin üzerine bina edilecek, yatırım, istihdam, üretim, ihracat.
- Basit usulde vergilendirilen 850,000 esnafı gelir vergisinden muaf tutuyor veya yükümlülüklerini kaldırıyoruz.
- Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz.
- 2021'i nitelikli büyümeye orta vadede girişin hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.
- Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazdır.
- Verimliliği, rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf bir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyoruz.