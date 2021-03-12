KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.