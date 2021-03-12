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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 18:38
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    • 12.03.2021 18:38
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    günü yükselişle tamamladı! 12 Mart son durum

    Son dakika borsa haberleri... 12 Mart tarihini yükselişle kapattı. endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamladı.

    AA
    Borsada son durum

    Borsa İstanbul 12 Mart tarihini yükselişle kapattı.

    BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamladı.

    İŞLEM HACMİ 19,9 MİLYAR SEVİYEDE
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,90 puan artarken toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.

        EKONOMİK REFORM PAKETİ
        Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklamasıyla birlikte BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarından pozitif ayrıştığını belirtti.

        Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu aktardı.

        TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı! 12 Mart BIST 100 son durum