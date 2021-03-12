Borsa İstanbul 12 Mart tarihini yükselişle kapattı.
BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamladı.
İŞLEM HACMİ 19,9 MİLYAR SEVİYEDE
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,90 puan artarken toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.