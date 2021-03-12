BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkarıyor. BİM Market mağazalarında satılan ürünlerden biri olan 'Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge' vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer şarjlı kablosuz dikey süpürge özellikleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...