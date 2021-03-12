BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkarıyor. BİM Market mağazalarında satılan ürünlerden biri olan 'Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge' vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer şarjlı kablosuz dikey süpürge özellikleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
BİM HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE NASIL?
Özelliklerine bakıldığında üründe batarya, 22,2 V DC / 2200mA, Şarj süresi: 4 saat, Yıkanabilir hepa filtre özelliği: F9, Motorlu led Işıklı, Soft drive başlık bulunuyor. Soft dusting başlık ile kumaş, jaluzi ve klavye gibi eşyaların tozlarını temizlerken dar alan aparatı ile başlıkların ulaşamadığı köşeleri temizler. Duvara monte edilebilen şarj ünitesi sayesinde temizliğe her zaman hazır.
BİM HEİFER ŞARJLI KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE ALINIR MI?
Ürünün yorumlarına bakıldığında oldukça kullanışlı olduğu görülüyor. Ürün diğer süpürge seçeneklerinden daha uygun fiyatlı oluşuyla tercih ediliyor. Model uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.