Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2021 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 14:17
    ABONE OL

    banka faiz son dakika depremi! Bankaların 32 günlük faizleri! ...

    Son dakika faiz depremi: Paralarını 32 günlük nda yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankaya yatıranlar için 32 günlük hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. İşte ! ...

    takvim.com.tr
    12 Mart 2021 banka faiz son dakika depremi! Bankaların 32 günlük vadeli...

    Son dakika faiz depremi: Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar alternatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN

    Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için "Hoş geldin faizi" kampanyalarını iyi incelemek gerekiyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantaj sağlayacaktır.

    Mart 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi

    Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17

    Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10

    Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5

        ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %12-18

        Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi: %13-18

        Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %13-17,75

        Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

        TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: %7,5-17,5

        Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: %16,5-18

        En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: %13,75-17

        QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %10-14,2

        İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %11,7-15,75

        HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: %14-17,5

        Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %4,6-16,5

            Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %4-15

            Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %6,5-16,5

            Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: %8-16,25

            Dövize En yüksek Faizi Veren Banka Hangisidir?

            Döviz hesapları vadeli mevduat faiz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.

            Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

                Vade Çeşitleri

                Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

                Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

                Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi 12 Mart 2021 banka faiz son dakika depremi! Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizleri! En fazla kazandıran banka...