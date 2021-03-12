Son dakika faiz depremi: Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere oranla değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesinin ardından yatırımcılar alternatif yatırım kanallarına yönelmeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşılaştılar. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN
Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için "Hoş geldin faizi" kampanyalarını iyi incelemek gerekiyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantaj sağlayacaktır.
Mart 2021 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı listesi
Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %17
Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: %10
Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: %15,5-16,5