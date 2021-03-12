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    Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor: Girişimci engellilere 65 bin TL

    Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe destek sağlanırken, bu imkandan yararlanmak için başvurular kolaylaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , online başvuruları dün itibariyle almaya başladıklarını söyledi.

    Tek tıkla 65 bin tl

    Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe destek sağlanırken, bu imkandan yararlanmak için başvurular kolaylaştırıldı.

    DÜN BAŞLADI


    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Başvurularda yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Elden veya posta yoluyla aldığımız başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz."

    Bakan Selçuk, online başvuruları dün itibariyle almaya başladıklarını söyledi.

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    Haberler Ekonomi Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor: Girişimci engellilere 65 bin TL