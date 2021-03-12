Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor: Girişimci engellilere 65 bin TL

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar hibe destek sağlanırken, bu imkandan yararlanmak için başvurular kolaylaştırıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Başvurularda yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz."

Bakan Selçuk, online başvuruları dün itibariyle almaya başladıklarını söyledi.