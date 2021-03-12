Türkiye İş Kurumu tarafından çalışmayan ve işsiz olan annelere aylık 2.870 TL ödeme yapılıyor. 2021 yılında da kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı artırmak amacıyla 0/15 yaş arasında çocuğu bulunan annelerin iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere destek verilmeye başlandı. Peki İşte Anne Projesi'nin detayları nedir? 0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.
İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!
0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı hedefleyen İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir.
İŞKUR İŞSİZ ANNE HARÇLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.
Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.