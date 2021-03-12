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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 14:41
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    • 12.03.2021 14:41
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    ’dan müjde! Aylık 2.870 TL maaş alabilirsiniz! Online başvurular başladı… Nasıl başvuru yapılır?

    Kadınların iş güçlerinin daha çok artması için devletten müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. adı altında 0-15 yaş aralığında çocuğu olan kişilere maddi yardım sağlanacak. Çalışmak isteyen sadece mesleği olmayan annelere meslek kazandırılması hedeflenerek tarafından 'İş'te Anne Projesi'ni hayata geçirdi. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir. Peki, İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan müjde! Aylık 2.870 TL maaş alabilirsiniz! Online başvurular başladı…

    Türkiye İş Kurumu tarafından çalışmayan ve işsiz olan annelere aylık 2.870 TL ödeme yapılıyor. 2021 yılında da kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı artırmak amacıyla 0/15 yaş arasında çocuğu bulunan annelerin iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere destek verilmeye başlandı. Peki İşte Anne Projesi'nin detayları nedir? 0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.

    İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!

    0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.

    İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı hedefleyen İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir.

    İŞKUR İŞSİZ ANNE HARÇLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

    Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.

        "0-15 YAŞ ARALIĞINDA ÇOCUĞU OLAN"

        Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.

        Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

        400 TL BAKIM DESTEĞİ VERİLİYOR

        Annelerin iş hayatından kopmaması ve iş hayatında yer alması ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla devlet tarafından birçok farklı destek sağlanmaya devam ediyor. Çocuk sahibi anneler için İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İş kur tarafından düzenlenen İşbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 95 lira cep harçlığı olarak da aylık 400 TL. bakım desteği ödenmektedir. İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve sonrasında işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL. aylık 2870 TL aylık bağlanıyor.

        İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR? (2021)

        İŞKUR kadın İstihdamını desteklemek amacıyla devreye aldığı İşte Anne Projesi'nin uygulama usul ve esasları da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre;

        Türkiye İş Kurumu'nca kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve kadın istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçtiğimiz yıllarda 100 Günlük Eylem Planı ile devreye alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi çerçevesinde İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan annelere, kursa veya programa devam ettikleri günler için İŞKUR tarafından belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

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        Haberler Ekonomi İŞKUR’dan müjde! Aylık 2.870 TL maaş alabilirsiniz! Online başvurular başladı… Nasıl başvuru yapılır?