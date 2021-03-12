İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!

0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı hedefleyen İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir.