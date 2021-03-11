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    ve InBusiness dergisi tarafından Webinar Serisi'nin ilki gerçekleştirildi

    ve InBusiness dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen -Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi’nin ilki gerçekleştirildi. ve sponsorluğunda, ‘’ başlığında yapılan webinar, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

    Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness dergisi tarafından Webinar Serisi'nin ilki gerçekleştirildi

    ve InBusiness dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen -Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ilki gerçekleştirildi. ve sponsorluğunda, '' başlığında yapılan webinar, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

    Umut Veren Kadınlar webinar'ının açılışında konuşma yapan Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, küresel GSMH'nin yüzde 37'sinin kadınlardan geldiğini, tarım alanında ise bu rakamın yüzde 43'e çıktığını vurguladı. Kadın çalışanlara ve tarım girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Işıkgece, 'nun verdiği IPARD hibelerinde bugüne kadar 3 bin 119 kadına 4 milyar liralık hibe desteği verdiklerini söyledi. Işıkgece, "Kadınlarımızın projelerine pozitif ayrımcılık yaparak artı 15 puan veriyoruz. 'nde destek verdiğimiz kadın girişimci oranımız yüzde 45. 44 projeye 4.4 milyon lira hibe desteği sağlandı. 'nde kadın girişimci sayımız yüzde 60. Ve 29 bin projeye 864 milyon lira hibe desteği vererek, bu projemizi de kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yaparak, desteklemiş olduk" dedi.

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    Haberler Ekonomi Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness dergisi tarafından Webinar Serisi'nin ilki gerçekleştirildi