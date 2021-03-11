Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness dergisi tarafından Webinar Serisi'nin ilki gerçekleştirildi

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali-Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ilki gerçekleştirildi. Halkbank ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda, 'Umut Veren Kadınlar' başlığında yapılan webinar, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

Umut Veren Kadınlar webinar'ının açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, küresel GSMH'nin yüzde 37'sinin kadınlardan geldiğini, tarım alanında ise bu rakamın yüzde 43'e çıktığını vurguladı. Kadın çalışanlara ve tarım girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Işıkgece, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun verdiği IPARD hibelerinde bugüne kadar 3 bin 119 kadına 4 milyar liralık hibe desteği verdiklerini söyledi. Işıkgece, "Kadınlarımızın projelerine pozitif ayrımcılık yaparak artı 15 puan veriyoruz. Uzman Eller Projesi'nde destek verdiğimiz kadın girişimci oranımız yüzde 45. 44 projeye 4.4 milyon lira hibe desteği sağlandı. Genç Çiftçi Projesi'nde kadın girişimci sayımız yüzde 60. Ve 29 bin projeye 864 milyon lira hibe desteği vererek, bu projemizi de kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yaparak, desteklemiş olduk" dedi.