Borsa İstanbul 10 Mart'ı yükselişle kapattı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile inşaat oldu.
Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da en yüksek 1.565,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü bu seviyenin hemen altında tamamladı.