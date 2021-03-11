

Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilecek.

Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek. Bakanlıklar, zorunlu olmadıkça kendilerine tahsis edilen ödeneğin üstünde harcama yapmayacak ve bu ödeneklerden tasarruf edecek.

Kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri gerekiyorsa yeniden yapılandırılarak daha verimli ve rekabetçi hale gelecek.

Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek.

Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilecek.

Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılacak. Kamudaki kurumsal yapı güçlendirilerek reformların kalıcılığı sağlanacak.

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