Son dakika haberi... Milyonlarca kişi ve yatırımcılar merakla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı Ekonomi Reform Paketi bekliyor. Ekonomi Reform Paketi yarın İstanbul'da açıklanacak. Reformun içeriğinde ise ağırlıklı olarak şeffaflaşma ve mali anlamda disiplin olacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE, SERMAYENİN DESTEKLENMESİ...
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın geçen hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler reformun ikinci ayağı olan Ekonomi Reform Paketine çevrildi.
Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulacağı belirtiliyor.