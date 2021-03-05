Reform paketi öncesi yerli yatırımcı harekete geçti: Döviz hesaplarında 2.1 milyar dolarlık çözülme

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre Türkiye'deki yerleşik kişilerin döviz hesapları 19-26 Şubat tarihleri arasındaki haftada 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 232 milyar 675 milyon dolara indi. Söz konusu haftada döviz hesaplarındaki çözülmenin tamamı şirketlerden kaynaklandı.





3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Tüzel kişilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 85 milyar 984 milyon dolardan 83 milyar 930 milyon dolara indi. Döviz hesaplarında son iki haftadaki toplam çözülme 3 milyar dolara ulaştı.

GÖZLER REFORM PAKETİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrilirken, kasım ayından bu yana değişen ve takdir toplayan ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına dair kararlılığın gösterilmesi de ülke ekonomisinde not artırımlarını beraberinde getirecek bir rotanın şekilleneceğine işaret ediyor. Açıklanacak paketin, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendiriliyor.