Başvurular bugün başladı: Bakanlıktan tam tamına 65.000 TL hibe müjdesi! e-Devlet üzerinden hemen alın!

Engelli hibe desteği başvuru şartları ve tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli hibe desteği başvurusu ile ilgili açıklama yaptı. Peki engelli hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak 2021?
ENGELLİLERE 65 BİN TL HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
65 bin Türk lirasına kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye dek elden teslim edilen proje başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Yaptığı yazılı açıklamada, 65 bin Türk lirası kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını yineleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'engelli hibe desteği' başvurularının bu sene artık e-Devlet üzerinden yapılacağını vurguladı
2014'ten beri kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşları desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlatan Selçuk, bu doğrultuda elden ya da posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvurularının engelli vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağladıklarını aktardı. Selçuk, bu vesileyle de daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.
ENGELLİ HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Engelli Hibe Desteği ile ilgili İŞKUR sayfasında şu detaylar yer aldı;
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.