Başvurular bugün başladı: Bakanlıktan tam tamına 65.000 TL hibe müjdesi! e-Devlet üzerinden hemen alın!

Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

'HAYALLER ENGELSİZDİR' DİYORUZ'



Vatandaş odaklı hizmet sunumuna özen gösterdiklerini ifade eden Selçuk, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla yarattığı ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine 'engelli hibe desteği' başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Kullanıcı dostu ara yüzüyle birlikte en hassas gruplar içinde bulunan engelli vatandaşların bulundukları yerlerden kolay bir şekilde başvuru yapmasını sağlamak için oluşturulan sistem vesilesiyle engellilere bir kolaylık daha sunduklarını beyan eden Selçuk, bugünden itibaren başvuruları almaya başladılarını kaydederek, '''Hayaller engelsizdir' diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.'' mesajını paylaştı.