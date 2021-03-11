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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 15:51
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    • 11.03.2021 15:51
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    Başvurular bugün başladı: Bakanlıktan tam tamına 65.000 TL hibe müjdesi! e-Devlet üzerinden hemen alın!

    ile ilgili bakanlıktan yeni bir açıklama yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , hibe desteği başvuruları hakkında detaylı bilgileri paylaştı. Bu sene e 65 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Peki, desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte engelli hibe desteği başvuru ekranı...

    takvim.com.tr
    Bakanlıktan 65.000 TL hibe müjdesi! e-Devlet'ten başvurun!

    Engelli hibe desteği başvuru şartları ve tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli hibe desteği başvurusu ile ilgili açıklama yaptı. Peki engelli hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak 2021?

    ENGELLİLERE 65 BİN TL HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    65 bin Türk lirasına kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye dek elden teslim edilen proje başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

    Yaptığı yazılı açıklamada, 65 bin Türk lirası kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını yineleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'engelli hibe desteği' başvurularının bu sene artık e-Devlet üzerinden yapılacağını vurguladı

    2014'ten beri kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşları desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlatan Selçuk, bu doğrultuda elden ya da posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvurularının engelli vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağladıklarını aktardı. Selçuk, bu vesileyle de daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

    ENGELLİ HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

    Engelli Hibe Desteği ile ilgili İŞKUR sayfasında şu detaylar yer aldı;

    Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

        İŞKUR'a engelli kaydı olmak,

        Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,

        18 yaşını tamamlamış olmak,

        Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

        Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

        İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

        Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

        Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

        Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

        Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

        'HAYALLER ENGELSİZDİR' DİYORUZ'

        Vatandaş odaklı hizmet sunumuna özen gösterdiklerini ifade eden Selçuk, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla yarattığı ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine 'engelli hibe desteği' başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

        Kullanıcı dostu ara yüzüyle birlikte en hassas gruplar içinde bulunan engelli vatandaşların bulundukları yerlerden kolay bir şekilde başvuru yapmasını sağlamak için oluşturulan sistem vesilesiyle engellilere bir kolaylık daha sunduklarını beyan eden Selçuk, bugünden itibaren başvuruları almaya başladılarını kaydederek, '''Hayaller engelsizdir' diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.'' mesajını paylaştı.
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        Haberler Ekonomi Başvurular bugün başladı: Bakanlıktan tam tamına 65.000 TL hibe müjdesi! e-Devlet üzerinden hemen alın!