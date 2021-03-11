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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 19:12
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    • 11.03.2021 19:12
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    ilginç yorum geldi! 6 ay sonra çakılmıştı! Faiz toplantısına kadar bekle-gör eğilimi...

    Döviz piyasasında yaşanan gelişmeler dolara yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. sorusuna ilginç bir yorum geldi. Şubat ayında son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen doların geleceği hakkında yeni bir yorum geldi. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3942, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrederken, ABD'de yaşanan gelişmeler doları etkilemeye devam ediyor. 'nin toplamda 96 milyar dolar borçlandığı 3 ve 10 yıllık ihalelerine gelen güçlü talebin ardından 10 yıllıkların faizi 1.50'ye kadar düştü. Salı günü 92.5'i aşan dolar endeksi 91.8'e indi. Yatırım kuruluşu tahminlerine göre de bekle-gör politikasına dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dolar hakkında merak edilen son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Dolar yükselir mi ilginç yorum geldi! 6 ay sonra çakılmıştı!

    Dolar yükselir mi? Dolarda ABD kaynaklı gelişmelerin ardından yaşanan düşüşün devap edip etmeyeceği merak ediliyor. Yatırım kuruluşu Credit Suisse'den doların yükselişin olup olmayacağı sorgulanıyor. Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

    DOLARDA SON DURUM!

    Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3942, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 kazançla 68,62 dolardan işlem görüyor.

    PİYASALARDA GÜN SONU!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,45 puan azalarak 1.556,49 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 9,64 puan ve yüzde 0,62 kazançla 1.574,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,88, en yüksek 1.580,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 1.556,49 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan ve yüzde 0,65 kayıpla 1.638,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. SASA Polyester, Şişecam, Garanti Bankası, Koza Altın ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 5 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 248 milyon dolar azalışla 53 milyar 247 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Şubat'ta 54 milyar 495 milyon dolar seviyesindeydi.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 303 milyon dolar azalarak 40 milyar 719 milyon dolardan 38 milyar 416 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 95 milyar 214 milyon dolardan 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

        FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR!

        Gerek yerli gerekse yabancı kurumlar, enflasyon ve kur hareketlenmesinden dolayı faizde artış beklentisine girdi. TCMB'den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

        TCMB 18 Mart'ta toplanacak. Fed toplantısı ise bir gün önce yapılacak. Her iki merkez bankasının kararı da yakından izlenecek. Faiz kararına kadar piyasalarda bekle - gör eğilimi hâkim olacak.

        Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

        Dolar/TL paritesi için TCMB'nin 18 Mart toplantısı öncesi çok sayıda seçenek görüldüğü belirtilen raporda, "Paritenin 7.45'in altına güçlü sarkması için TCMB'den mevcut faiz beklentisini değiştirecek net sinyal gerek" yorumu yapıldı.

        TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında 200 baz puan ya da üzerinde bir faiz artışı sinyali vermesi halinde paritenin 7.30 - 7.40 seviyelerine inebileceği belirtildi.
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        Haberler Ekonomi Dolar yükselir mi ilginç yorum geldi! 6 ay sonra çakılmıştı! Faiz toplantısına kadar bekle-gör eğilimi...