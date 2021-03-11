Dolar yükselir mi? Dolarda ABD kaynaklı gelişmelerin ardından yaşanan düşüşün devap edip etmeyeceği merak ediliyor. Yatırım kuruluşu Credit Suisse'den doların yükselişin olup olmayacağı sorgulanıyor. Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.
DOLARDA SON DURUM!
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3942, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 kazançla 68,62 dolardan işlem görüyor.
PİYASALARDA GÜN SONU!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,45 puan azalarak 1.556,49 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 9,64 puan ve yüzde 0,62 kazançla 1.574,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,88, en yüksek 1.580,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 1.556,49 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan ve yüzde 0,65 kayıpla 1.638,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. SASA Polyester, Şişecam, Garanti Bankası, Koza Altın ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.