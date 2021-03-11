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    • 11.03.2021 10:30
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    • 11.03.2021 10:30
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    Son dakika: Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

    Son dakika haberleir... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

    Zehir tacirlerine operasyon!
    Baskın yapılan adreste şüpheliler F.Ü. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 0,90 gram taş kokain ve 1 adet uyuşturucu hap adresin bahçesinde yapılan aramada ise toprağa gömülü vaziyette 10,26 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.B. isimli şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken F.Ü. isimli şüphelinin ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu