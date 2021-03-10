Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.03.2021 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2021 10:00
    ABONE OL

    Sonunda herkesin beklediği müjde geldi! Yapılan değişiklik ile beraber ’ye giden 1657 TL ödeme alacak…

    Ekonomik anlamda gerçekten de eksik kalan ve korona virüs salgını ile çaba sırasında parasal anlamda güçlük çekenler devlet tarafından sunulan dayanaklar ile birlikte azıcık da olsa rahat bir soluk almaya muvaffak olabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. yaşlı, hasta, engelli bakıma muhtaç vatandaşların aile ortamında bakımlarının sağlanması adına her düzenli yardım ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı ödemelerinden faydalanmak her ay düzenli devlet desteği almak için sağlanması gereken koşullar vardır.

    takvim.com.tr
    Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye giden 1657 TL ödeme alacak…

    Ekonomik anlamda gerçekten de yetersiz kalan ve korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çekenler devlet tarafından sunulan yardımlar ile beraber biraz da olsa rahat bir nefes almayı başarabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. Evde bakım parası aylık hane geliri asgari ücretin belli bir oranın altında olan ailelerde ki, bakıma muhtaç duyan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların bakımlarının yapılması adına sağlanan desteklerdir.

    Devlet yaşanan bu zorlu günlerde sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor. Engeli olan ve evde bakımları yapılan hastalar için raporla belgelenmesi süreçlerinde evde bakım ödemeleri veriliyor. Bunun için kişilerin başvuru yapması gerekir.

    Vatandaşlar tarafından verilen ödemeler ne kadar, başvurular nereye yapılıyor gibi birçok detay araştırılmaya başlandı. Tabi ki bir yandan vatandaşlar için verilen yaşlılık aylıkları için de belirli şartlar aranıyor.PTT üzerinden başvuranlar eğer aranan şartları yerine getiriyorsa anında 1657 TL'ye varan ödemelerini alabilecekler.

    Evde bakım aylıkları almak için ödenen aylıklar için en az yüzde 50 raporun olması gerekiyor. Bunun yanı sıra engelli olan kişilerin raporlarında ağır engelli kısımlarının da heyet kurulu tarafından işaretlenmiş olması aranan şartlardan bir tanesi. Buna belirlenen hastanelerde yer alan heyet kurulu onay veriyor.

    EVDE BAKIM PARASI NEDİR?

    Evde bakım parası aylık hane geliri asgari ücretin belli bir oranın altında olan ailelerde ki, bakıma muhtaç duyan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların bakımlarının yapılması adına sağlanan desteklerdir. Bu destek ödemeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanır. Ödemeler her ay düzenli olarak Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden sağlanır.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Evde bakım maaşı ödemelerinden faydalanmak her ay düzenli devlet desteği almak için sağlanması gereken koşullar vardır. Bu koşulların başında aylık gelir şartı ile bakımı yapılacak olan vatandaşın sağlık şartı gelir. İşte maddeler halinde 2021 yılı evde bakım parası şartları.

        * Bakımı yapılacak olan kişi için; " Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınacak olan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

        * Bakımı yapılacak olan kişinin kendisine ait ihtiyaçlarını başkasının yardımı olmadan yapamıyor olması gerekiyor.

        * Gelir Şartı; Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

        BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

        Evde bakım maaşından faydalanmak için başvurular şahsi yapılır. Kimlik, Sağlık Kurulu Raporu, Gelir Belgesi beyanı evrakları ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her il ve ilçede yer alan temsilciliklerine yapılacak.

            2021'DE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

            2021 yılında evde bakım paralarına zam yapıldı. Memur maaşlarına oranla artan evde bakım paraları Ocak ayında yapılan enflasyon zammı ile birlikte yükseldi. Enflasyon zammı sonrası 1544 TL olarak ödenen evde bakım maaşı 1657 TL oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Sonunda herkesin beklediği müjde geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye giden 1657 TL ödeme alacak…
                Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ