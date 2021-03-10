Ekonomik anlamda gerçekten de yetersiz kalan ve korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çekenler devlet tarafından sunulan yardımlar ile beraber biraz da olsa rahat bir nefes almayı başarabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. Evde bakım parası aylık hane geliri asgari ücretin belli bir oranın altında olan ailelerde ki, bakıma muhtaç duyan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların bakımlarının yapılması adına sağlanan desteklerdir.
Devlet yaşanan bu zorlu günlerde sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor. Engeli olan ve evde bakımları yapılan hastalar için raporla belgelenmesi süreçlerinde evde bakım ödemeleri veriliyor. Bunun için kişilerin başvuru yapması gerekir.
Vatandaşlar tarafından verilen ödemeler ne kadar, başvurular nereye yapılıyor gibi birçok detay araştırılmaya başlandı. Tabi ki bir yandan vatandaşlar için verilen yaşlılık aylıkları için de belirli şartlar aranıyor.PTT üzerinden başvuranlar eğer aranan şartları yerine getiriyorsa anında 1657 TL'ye varan ödemelerini alabilecekler.
Evde bakım aylıkları almak için ödenen aylıklar için en az yüzde 50 raporun olması gerekiyor. Bunun yanı sıra engelli olan kişilerin raporlarında ağır engelli kısımlarının da heyet kurulu tarafından işaretlenmiş olması aranan şartlardan bir tanesi. Buna belirlenen hastanelerde yer alan heyet kurulu onay veriyor.
EVDE BAKIM PARASI NEDİR?
Evde bakım parası aylık hane geliri asgari ücretin belli bir oranın altında olan ailelerde ki, bakıma muhtaç duyan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların bakımlarının yapılması adına sağlanan desteklerdir. Bu destek ödemeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanır. Ödemeler her ay düzenli olarak Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden sağlanır.