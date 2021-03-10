Devlet yaşanan bu zorlu günlerde sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor. Engeli olan ve evde bakımları yapılan hastalar için raporla belgelenmesi süreçlerinde evde bakım ödemeleri veriliyor. Bunun için kişilerin başvuru yapması gerekir.

Vatandaşlar tarafından verilen ödemeler ne kadar, başvurular nereye yapılıyor gibi birçok detay araştırılmaya başlandı. Tabi ki bir yandan vatandaşlar için verilen yaşlılık aylıkları için de belirli şartlar aranıyor.PTT üzerinden başvuranlar eğer aranan şartları yerine getiriyorsa anında 1657 TL'ye varan ödemelerini alabilecekler.

Evde bakım aylıkları almak için ödenen aylıklar için en az yüzde 50 raporun olması gerekiyor. Bunun yanı sıra engelli olan kişilerin raporlarında ağır engelli kısımlarının da heyet kurulu tarafından işaretlenmiş olması aranan şartlardan bir tanesi. Buna belirlenen hastanelerde yer alan heyet kurulu onay veriyor.