Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor.
Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayına doğru giderken nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 10 Mart Çarşamba 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...
FINDIK FİYATI HAFTAYA 24 LİRADAN BAŞLADI
Fındık fiyatının bu günlerde durağan bir dönem yaşadığını da ifade eden Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, "Geçen haftayı 24 liradan kapatan fındık fiyatı yeni haftaya da yine 24 liradan başladı.
Üreticinin elindeki fındığın üçte, ikisinin satıldığını ve hala üreticinin elinde üçte, bir oranın da bir fındık olduğunu biliyoruz. Üreticinin ihtiyacı kadar fındık satması, TMO'nun piyasaya girmesi fındık fiyatının daha aşağılara düşmemesinin başlıca nedenleridir." dedi.