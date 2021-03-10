FINDIK FİYATI HAFTAYA 24 LİRADAN BAŞLADI

Fındık fiyatının bu günlerde durağan bir dönem yaşadığını da ifade eden Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, "Geçen haftayı 24 liradan kapatan fındık fiyatı yeni haftaya da yine 24 liradan başladı.

Üreticinin elindeki fındığın üçte, ikisinin satıldığını ve hala üreticinin elinde üçte, bir oranın da bir fındık olduğunu biliyoruz. Üreticinin ihtiyacı kadar fındık satması, TMO'nun piyasaya girmesi fındık fiyatının daha aşağılara düşmemesinin başlıca nedenleridir." dedi.