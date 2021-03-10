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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 08:28
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    • 10.03.2021 08:28
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    Baş döndürüyor süratle 1,7 ve 2 lira arttı! Cumhuriyet, çeyrek, gram ve fiyatları...

    Son değişimlerle nda yaşanan yükselişler yatırımı olanların gündemindeki yerini koruyor. Bu bağlamda cumhuriyet, çeyrek, gram ve fiyatları çok araştırılıyor. İstanbul 'da, dün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.785,00 liradan satılırken, ın gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 419,60 liradan işlem gördü. Şimdi vatandaşlar sabah saatleri itibariyle altın fiyatlarını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,794 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı. ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, yeniden yükselişe geçti ve 1,720 dolara kadar yükseldi. İşte cumhuriyet, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,70 417,90 419,40 419,60
    Cumhuriyet Ata Lira 2.753,00 2.774,00 2.764,00 2.785,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00 385,00 382,50 386,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.690,00 2.710,00 2.701,00 2.721,00
    Yarım Ziynet 1.345,00 1.355,00 1.350,00 1.360,00
    Çeyrek Ziynet 673,00 678,00 675,00 680,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.785,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 419,60 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 862 milyon 780 bin 533,65 lira, işlem miktarı ise 2.080,02 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 890 milyon 934 bin 545,10 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, MKS Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY

        ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, yeniden yükselişe geçti ve 1,720 dolara kadar yükseldi.

        Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, haftanın ilk işlem gününde sert düşen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.19 düşüşle 67.99 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 64.32 dolar,

        - altın yüzde 2.28 artışla 1,718.93 dolar,

        - gümüş yüzde 3.33 artışla 25.96 dolar,

        - bakır yüzde 0.33 artışla 9,006.50 dolar,

        - platin yüzde 2.90 artışla 1,172.96 dolar,

        - paladyum yüzde 0.53 düşüşle 2,307.97 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,794 liraya yükseldi.

            ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, 4 Mart tarihinde sona eren haftada ihracat için denetlenen ABD mısırının, yüzde 25 düştüğünü, ancak önceki haftaya göre yüzde 86 arttığını açıkladığına işaret edilerek, şu konuların altı çizildi:

            "Çin Gümrük Genel Yönetimi verilerine göre, dünyanın en büyük soya fasulyesi pazarı, Ocak ve Şubat aylarında 13.41 milyon ton yağlı tohum getirerek, önceki yıldaki 13.51 milyon tondan yüzde 0.8 düştü.

            "Chicago Ticaret Kurulu (CBOT) en aktif soya fasulyesi kontratı, Haziran 2014'ten bu yana en yüksek düzeyine 14.60 dolarla ulaştı. Pazar itibarıyla kile başına 14.51 dolardan yüzde 1.5 arttı.

            "USDA tarafından yapılan bir tahmine göre, ABD'nin arz ve talebi değerlendirmede önemli bir gösterge olarak şeker stoklarının kullanım oranı, art arda sıçradı ve Salı günü yüzde 16.1'e ulaştı.

            "Commodity Weather Group, önümüzdeki 10 gün içinde soya kuşağının yüzde 30'unda 'ciddi verim kaybına yol açan' bir yağmur açığının görüldüğünü söylemesinin ardından, dünyanın en büyük soya küspesi ihracatçısı Arjantin'de mahsullerle ilgili endişeler arttı.

            "ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisinin Pazartesi günü yayınladığı haftalık mahsul raporunda, Kansas'taki kışlık buğday mahsulünün yüzde 37'sini, bir hafta önceki yüzde 40'tan iyi ila mükemmel durumda derecelendirdi.

            "FAO Gıda Fiyat Endeksi, Şubat ayında yüzde 2.4 artarak 116.0 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda artış yüzde 16.74 olarak gerçekleşti.

            "Buğdayda, kısa vadeli düşüş trendi ihlal edildi. 20/50 günlük hareketli ortalamalar altında zayıf görünümün devam ettiği buğdayda, satışların devam etmesi durumunda 640 desteği takip edilebilir.

            "Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test ettikten sonra bugün yükselen trendini kırdı.

            "Kahvede, yükselen kanal direnç bölgesinden gelen satış baskısı trend desteğine doğru devam ediyor.

            "Kakao fiyatı, şubat ortasından bu yana oluşturduğu yükselen kanal trendini kırmasının ardından negatif görünüm sergilemeye devam ediyor."
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            Haberler Ekonomi Baş döndürüyor süratle 1,7 ve 2 lira arttı! Cumhuriyet, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
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