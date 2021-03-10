Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,794 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı. ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, yeniden yükselişe geçti ve 1,720 dolara kadar yükseldi. İşte cumhuriyet, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?