1 milyon liraya kadar kredi alın! Çok düşük faiz 9 ay geri ödemesiz 36 ay vade imkanı! Hangi banka veriyor? İşte şartları!

HALKBANK KOSGEB KREDİSİ

Halkbank, Kosgeb ile işini kuran girişimcilere faizsiz kredi desteğinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir çok farklı sektöre kredi desteğinde bulunan Halkbank'tan 2021 yılında da faizsiz kredi çekebilirsiniz. Halkbank; Kosgeb ile işini kuran işletmelerin acil finansman ihtiyaçlarına özel olarak üretim, kalite standart artışı, istihdam yatırımları, uluslararası rekabet edilmesi gibi pek çok farklı kategorilerde destek kredileri vermektedir. Halkbank Kobi Kosgeb paketi ile İşletme kredisi ile makine ve teçhizat kredisi çekebilir, farklı vadeler ve ödemesiz dönemlerle kredinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Halkban'tan Kosgeb destek paketi kapsamında 50 bin TL ile 500 bin TL arasında finansman desteği çekebilirsiniz. Halkbank Kosgeb kredi paketi kapsamında:

* Girişimci işletmelere özel: 50 bin TL'ye kadar,

* Stratejik ve öncelik verilen sektördeki işletmelere özel olarak: 500.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilirsiniz.

* Söz konusu girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi yada birinci derece şehit yakını olanların 70.000 TL'ye kadar kredi çekebilirler.

* İşletme kredilerinin vadesi 12 ile 18 aydır,

* Makine teçhizat kredilerinin vadesi ise 12, 18, 24, 30 veya 36 ay vadelidir.

İlgili kredilerden yararlanmak istiyorsanız öncelikle Kosgeb veritabanına kayıtlı olarak hizmet veren bir firma olmanız gerekmektedir.