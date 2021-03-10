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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 13:48
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    • 10.03.2021 13:49
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    1 milyon liraya kadar kredi alın! Çok düşük faiz 9 ay geri ödemesiz 36 ay vade imkanı! Hangi banka veriyor? İşte şartları!

    salgını sürecinde esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Bu kapsamda anlaşmalı bankalar, işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. , ı nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sundu. Kredi ile ilgili banka tarafından yapılan açıklamada; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 1,41'den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanılabileceği belirtildi. Peki, İşte !

    takvim.com.tr
    KOBİ kredilerinde Mart’ta en avantajlı faiz oranını veren banka belli oldu!

    Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen koronavirüs nedeniyle bir çok küçük esnaf ve girişimciler ekonomik olarak destek aramaya başladı. QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi kapsamında KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 1,41'den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek!

    QNB Finansbank'ın resmi sitesinde yer alan duyuru şu şekilde;

    9 aya kadar anapara ödemesiz , aylık 1.41'den başlayan faiz oranlarıyla QNB Finansbank olarak KOBİ İşe Devam Kredisi ile tam da doğru zamanda KOBİ'lerimizin yanındayız!

    QNB Finansbank avantajlarıyla KOBİlerin ihtiyaçları beklemiyor, işleri devam ediyor

    * İlk 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi kullanım imkanı

    * 36 aya varan vade seçenekleri,

    * Aylık 1.41 ile başlayan faiz oranı ve cazip koşullarla,

    * 1 milyon TL'ye kadar kullanım avantajı

    KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Müşterilerimizin krediyi kullanabilmesi için bankamızdan;
    *Kobi Nakit Hesap,
    * KOBİ Ticari Kredi Kartı veya çek karnesi,
    * Rahat Paket ve 2 adet OFÖ ürünlerine sahip olması gerekmektedir.

        "BİRÇOK FİRMAYA 9 AYA KADAR ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.

        Aydın, İşe Devam Kredisi'yle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini kaydetti.

        ESNAFLARA KOSGEB KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

        KOBİ'leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir.

        Faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:
        * Akbank, Altenatifbank, Denizbank, QNB Finansbank, Fortisbank, Güvence Bankası, HSBC Bank, Ziraat Bankası, Türk İktisat Bankası, Halkbank, İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi Bankası.

        HALKBANK KOSGEB KREDİSİ

        Halkbank, Kosgeb ile işini kuran girişimcilere faizsiz kredi desteğinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir çok farklı sektöre kredi desteğinde bulunan Halkbank'tan 2021 yılında da faizsiz kredi çekebilirsiniz. Halkbank; Kosgeb ile işini kuran işletmelerin acil finansman ihtiyaçlarına özel olarak üretim, kalite standart artışı, istihdam yatırımları, uluslararası rekabet edilmesi gibi pek çok farklı kategorilerde destek kredileri vermektedir. Halkbank Kobi Kosgeb paketi ile İşletme kredisi ile makine ve teçhizat kredisi çekebilir, farklı vadeler ve ödemesiz dönemlerle kredinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Halkban'tan Kosgeb destek paketi kapsamında 50 bin TL ile 500 bin TL arasında finansman desteği çekebilirsiniz. Halkbank Kosgeb kredi paketi kapsamında:

        * Girişimci işletmelere özel: 50 bin TL'ye kadar,

        * Stratejik ve öncelik verilen sektördeki işletmelere özel olarak: 500.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilirsiniz.

        * Söz konusu girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi yada birinci derece şehit yakını olanların 70.000 TL'ye kadar kredi çekebilirler.

        * İşletme kredilerinin vadesi 12 ile 18 aydır,

        * Makine teçhizat kredilerinin vadesi ise 12, 18, 24, 30 veya 36 ay vadelidir.

        İlgili kredilerden yararlanmak istiyorsanız öncelikle Kosgeb veritabanına kayıtlı olarak hizmet veren bir firma olmanız gerekmektedir.

            VAKIFBANK'TAN KOBİ'LERE 250 MİLYON DOLARLIK YENİ PAKET

            VakıfBank, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ'lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladı.

            VakıfBank açıklamasına göre, Türkiye'de salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Dünya Bankası'ndan uzun vadeli kaynak temin eden Banka, işletmelere özel hazırladığı paketle reel sektöre destek olmaya devam ediyor. Salgın Destek Paketinden, Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250'nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.

            Açıklamada aktarılanlara göre, salgın şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten faydalanabiliyor. İşyerinin düzenli dezenfekte edilmesi, çalışan sağlığı düzenlemeleri, sosyal mesafeyi iyileştirmek için işyeri ortamında yapılan yenilemeler, salgın önlemlerini veya salgın ortamında dijitalleşme ve otomasyonu artırarak yeni ürün ve hizmetler yaratma, yeni pazarlama kanallarını ve yeni iş çözümlerini hayata geçirmek için yapılar harcamalar bunlar arasında yer alıyor.

            KOSGEB'E KİMLER BAVURABİLİR?

            KOSGEB'den maalesef her iş kurmak isteyen yararlanamamaktadır. Öncelikle kişilerin kurum tarafından verilen iş kurma eğitimini alması gerekmektedir. Bununla beraber kurum tarafından üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programı'na da katılıp KOSGEB'e başvurulabilmektedir.

            * Yeni bir iş kurup, iş hayatına atılmak isteyen herkes,
            * İş yerini geliştirmeyi düşünenler,
            * İşletmesine yeni teçhizat ve makine almak isteyenler,
            * Personel istihdam etmek isteyenler,
            * Firmasının tanıtımını yapmak isteyenler,
            * Hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlara katılım sağlamak isteyenler,
            * Personeline eğitim verme amacı güdenler,
            * Ar-Ge ve inovasyon anlamında projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyenler.
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            Haberler Ekonomi 1 milyon liraya kadar kredi alın! Çok düşük faiz 9 ay geri ödemesiz 36 ay vade imkanı! Hangi banka veriyor? İşte şartları!
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