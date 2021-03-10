1 milyon liraya kadar kredi alın! Çok düşük faiz 9 ay geri ödemesiz 36 ay vade imkanı! Hangi banka veriyor? İşte şartları!

Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen koronavirüs nedeniyle bir çok küçük esnaf ve girişimciler ekonomik olarak destek aramaya başladı. QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi kapsamında KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 1,41'den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek!
QNB Finansbank'ın resmi sitesinde yer alan duyuru şu şekilde;
9 aya kadar anapara ödemesiz , aylık 1.41'den başlayan faiz oranlarıyla QNB Finansbank olarak KOBİ İşe Devam Kredisi ile tam da doğru zamanda KOBİ'lerimizin yanındayız!
QNB Finansbank avantajlarıyla KOBİlerin ihtiyaçları beklemiyor, işleri devam ediyor
* İlk 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi kullanım imkanı
* 36 aya varan vade seçenekleri,
* Aylık 1.41 ile başlayan faiz oranı ve cazip koşullarla,
* 1 milyon TL'ye kadar kullanım avantajı
KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Müşterilerimizin krediyi kullanabilmesi için bankamızdan;
*Kobi Nakit Hesap,
* KOBİ Ticari Kredi Kartı veya çek karnesi,
* Rahat Paket ve 2 adet OFÖ ürünlerine sahip olması gerekmektedir.