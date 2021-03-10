Cinsiyet eşitliği konuşuluyor (Ekonomi haberleri)

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi tarafından hayata geçirilen Küresel Umut Festivali'nin Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi, bugün başlıyor. Cinsiyet eşitliğini konu eden etkinlikte, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşma yapacak.

AKARYAKITTA UCUZU SEÇİN

EPDK, akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. EPDK'nın açıklamasında akaryakıtı 1 kuruş daha ucuza almanın ekonomiye 300 milyon lira katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

YERLİ OTOMOBİL SENEYE HAZIR

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobilinin planlandığı şekilde, başarılı düzeyde devam ettiğini belirterek, 2022 sonunda seri üretim bandından araçlarımızı indirmeyi başaracağız. Doğru zamanda doğru yatırım örneği" dedi.

VESTEL ABD'DE 17 ÖDÜL ALDI

Vestel, ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması International Design Awards'tan (IDA) toplam 17 ödül kazandı. Vestel Elektronik'in 11 ödül kazandığı belirtilen açıklamada, Vestel Beyaz Eşya'nın ise IDA Awards'tan 6 ödülle döndüğü kaydedildi.

KALE'DEN 'İYİ BAK DÜNYANA'

KALE Grubu, 'İyi Bak Dünyana' hareketi başlattı. Bu harekette başrolün kadınlarda olacağını belirten Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Kendi dünyalarımızda başlatacağımız küçük değişimler birleşerek, geleceği şekillendiren bir dönüşüm olacak" diye konuştu.

ALIŞVERİŞLERE PANDEMİ ETKİSİ

NIELSENIQ'NUN araştırması, tüketicilerin yüzde 75'inin son 6 ay içinde davranış biçimlerini değiştirdiklerini gösterdi. Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 45'i markadan bağımsız promosyonlara göre ürün tercih ediyor. Tüketicilerin neredeyse yarısı (yüzde 48) marka sadakatini koruyor. NielsenIQ Tüketici Araştırmaları Direktörü Filiz Öztürk, "Artık ürünler çok daha yoğun bir inceleme altında" dedi.

COLIN'S'TE YENİ ATAMA

COLIN'S'IN Global Pazarlama İletişimi Grup Müdürlüğü'ne Mustafa Ceylan Aksak getirildi. Aksak, markanın Türkiye'deki ve tüm dünyadaki pazarlama iletişimi ve müşteri ilişkileri operasyonlarından sorumlu olacak.

VODAFONE'DAN DİJİTAL SİGORTA

VODAFONE, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından sigorta sektörüne de adım attı. Şirket, Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'yi kurduğunu duyurdu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun "Sigorta ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanındayız" dedi.

ELDE VAR SERVET

WITTELSBACH-GRAFF elmas yüzüğü her geçen gün değer kazanıyor. Avusturya ve Bavyera kraliyet mücevherlerinin bir parçası olan yüzük, 2011'de 80 milyon dolara İngiliz bir işadamının oldu. Şimdilerde ise değerinin 100 milyon dolara ulaştığı iddia edildi.