Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok! 36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı!

İhtiyaç Kredisi Çeşitleri

Evet, ihtiyaç kredisi de kendi içerisinde bir çok türe bölünebiliyor. Bu durum tamamen bankaların kampanyalarına yönelik bir çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Daha detaylı açıklamak gerekirse; Ziraat Bankası üzerinden örnek verelim.

Ziraat Bankası'nın web sitesini veya mobil şubesini ziyaret ettiğimizde bireysel krediler bölümünde 8 adet alt kredi olduğunu görüyoruz. Bu tamamen, faiz oranları ve maksimum alınabilecek miktar olarak ayrılmış ihtiyaç kredileridir. Emekli Maaşını Bizden Alanlara Özel İhtiyaç Kredisi – Maaşını Bankamıza Taşıyacak Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi gibi.

Kimler İhtiyaç Kredisi Çekebilir?

Bu soruya verilecek en doğru cevap, bankaya gösterecek bir belgesi olan herkes ihtiyaç kredisi almak konusunda bir sıkıntı yaşamaz. Evet, ne yazık ki en büyük gerçek bu. Bankalar öyle herkese kredi vermez, para dağıtırlar ama her önüne gelene değil. Şunu sakın unutmayın bankalar önce kendilerini güvence altına alırlar, onların süslü sözleri sizi yanıltmasın.