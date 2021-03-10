Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok! 36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı!

Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. Bankalar bin TL'den 75 bin TL'ye kadar 36 ay vade imkanı ile kredi sunuyorlar. İhtiyaç kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar. Bankalar hep farklı farklı reklamlar ve kampanya isimleriyle kişilere farklılık oluşturduklarını gösterirler ancak, çok zaruri bir durum oluşmadığı sürece hepsi aynı şartlar ve aynı koşullar altında bu krediyi kullanıma izin verirler.
Ziraat Bankası faiz oranları ve kredi fırsatları
Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bankalar müşterilerine özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Birçok banka farklı faiz oranları ile 36 ay vade de 75 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insan anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de ekonomik olarak zor günler geçirmeye devam ediyorlar. Bu süreçte bankalar müşterilerinin yanında olmak nakit gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kredi kampanyaları oluşturuyorlar ve bu kampanyaları bin TL'den 100 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Kredilerinde uygun faiz oranları ve 36 ay vade fırsatı da sunmaktadırlar.
Enpara kredi faiz oranı ve kredi kampanyası
Finansbank bünyesinde bankacılık işlemi gerçekleştiren Enpara 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Ve kişilerin bu kredi için gelir belgesi, kefil ve ipotek kefil göstermeye gerek duyulmaktadır.