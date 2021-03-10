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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 08:11
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    • 11.03.2021 08:11
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    Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok! 36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı!

    Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bankalar müşterilerine özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Birçok banka farklı faiz oranları ile 36 ay vade de 75 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunmaya devam ediyor.

    36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar nakit veriliyor

    Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. Bankalar bin TL'den 75 bin TL'ye kadar 36 ay vade imkanı ile kredi sunuyorlar. İhtiyaç kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar. Bankalar hep farklı farklı reklamlar ve kampanya isimleriyle kişilere farklılık oluşturduklarını gösterirler ancak, çok zaruri bir durum oluşmadığı sürece hepsi aynı şartlar ve aynı koşullar altında bu krediyi kullanıma izin verirler.


    Ziraat Bankası faiz oranları ve kredi fırsatları

    Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bankalar müşterilerine özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Birçok banka farklı faiz oranları ile 36 ay vade de 75 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insan anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de ekonomik olarak zor günler geçirmeye devam ediyorlar. Bu süreçte bankalar müşterilerinin yanında olmak nakit gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kredi kampanyaları oluşturuyorlar ve bu kampanyaları bin TL'den 100 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Kredilerinde uygun faiz oranları ve 36 ay vade fırsatı da sunmaktadırlar.

    Enpara kredi faiz oranı ve kredi kampanyası

    Finansbank bünyesinde bankacılık işlemi gerçekleştiren Enpara 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Ve kişilerin bu kredi için gelir belgesi, kefil ve ipotek kefil göstermeye gerek duyulmaktadır.

        Garanti Bankası kredi kampanyası ve faiz oranları

        Garanti Bankası 36 ay vade ile 15000 ile 100000 arasında kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. 15 bin TL'lik kredi için yüzde 2.02 faiz uygulanmaktadır. 25.000 TL ve üzeri için yüzde 1.93 faiz oranı uygulanmaktadır. 50.000 TL kredi çekenler için yüzde 1.64 faiz oranı uygulamaktadır.

        Burganbank kredi kampanyası ve faiz oranları

        Burganbank 36 ay vade fırsatı ile 15.000 TL ile 50 bin TL arasında kredi sunmaktadır. Bankadan 10.000 TL kredi çekilmesi durumunda uygulanacak faiz oranı yüzde 1.90'dır.

        Odeabank kredi kampanyası ve faiz oranları

        Odeabank 36 ay vade fırsatı ile 15.000 TL ile 50 bin TL arasında kredi sunmaktadır. Bankadan 10.000 TL kredi çekilmesi durumunda uygulanacak faiz oranı yüzde 1.90'dır.

            İhtiyaç Kredisi Çeşitleri

            Evet, ihtiyaç kredisi de kendi içerisinde bir çok türe bölünebiliyor. Bu durum tamamen bankaların kampanyalarına yönelik bir çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Daha detaylı açıklamak gerekirse; Ziraat Bankası üzerinden örnek verelim.

            Ziraat Bankası'nın web sitesini veya mobil şubesini ziyaret ettiğimizde bireysel krediler bölümünde 8 adet alt kredi olduğunu görüyoruz. Bu tamamen, faiz oranları ve maksimum alınabilecek miktar olarak ayrılmış ihtiyaç kredileridir. Emekli Maaşını Bizden Alanlara Özel İhtiyaç Kredisi – Maaşını Bankamıza Taşıyacak Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi gibi.

            Kimler İhtiyaç Kredisi Çekebilir?

            Bu soruya verilecek en doğru cevap, bankaya gösterecek bir belgesi olan herkes ihtiyaç kredisi almak konusunda bir sıkıntı yaşamaz. Evet, ne yazık ki en büyük gerçek bu. Bankalar öyle herkese kredi vermez, para dağıtırlar ama her önüne gelene değil. Şunu sakın unutmayın bankalar önce kendilerini güvence altına alırlar, onların süslü sözleri sizi yanıltmasın.

            Herhangi bir bankadan sorunsuz kredi almak için gerekli olanlar;

            Sigortalı olmanız ve maaş bordronuzun olması

            Herhangi bir bankadan icralık olunmaması veya herhangi bir banka ödemesinin aksamış olmaması
            İhtiyaç kredisi almak için bu şartlara uygun herkes çok rahatlıkla bankalara ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve parasını hemen kullanmaya başlayabilir…

            Not: KKB: Kredibilite olarak bilinen bankalar arası bir puanlama türüdür. Ödeme düzeninize göre bankaların ortak güvencesi Findeks kuruluşunun uyguladığı bir kredi notu puanıdır.

            Yukarıdaki maddelere uyumlu değilseniz, bankalar sizden en iyi ihtimalle kefil veya ipotek talep ederler. En iyi ihtimalle diyorum çünkü genelde kusura bakmayın kredi veremeyiz diyerek size kapıyı gösterirler.

            Peki maaş bordrosu veya sigorta şart mı? Hayır! Ancak elinizde belgelendirebileceğiniz düzenli bir geliriniz olması gerekmektedir. Örneğin; Ev veya dükkan kirası alıyorsanız bunu belgeleyerek bu durumu çözebilirsiniz.

            Bazen bende özellikle otobüs duraklarında denk geliyorum, icralık olanlara kredi diye. Bunlara itibar etmeniz, cebinizde kalan paranızın da gittiği anlamına gelecektir. Başka herhangi bir anlam ifade etmiyor.
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            Haberler Ekonomi Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok! 36 ay vade imkanıyla hemen 75 bin TL'ye kadar kredi çekme fırsatı!