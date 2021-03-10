Amazon.com alışveriş sitesinde mağaza nasıl açılır? Dünya çapında en büyük internet sitelerinden biri olan Amazon 1994 yılında Jeff Bezos tarafından inşa edildi. İlk olarak internet sitesi üzerinden kitap satışı yapan Amazon, zamanla Amerika'da sonrasında tüm dünyada etkili bir internet sitesine dönüşmeyi başardı. Bu gelişmelerin ardından, satıcılar Amazon'da ürünlerini satmaya başlayınca site daha da büyüdü. Peki, Amazon.com alışveriş sitesi mağaza açma şartları nelerdir? Amazon 2021 komisyon oranları nedir? Amazon Türkiye'de satış nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
AMAZON MAĞAZA NASIL AÇILIR?
Amazon üzerinde mağaza açmak için öncelikle bir satıcı hesabı açmanız gerekiyor. Satıcı hesabı oluşturduktan sonra ürünlerinizi Amazon üzerinde listelemeye başlayabilirsiniz. Tabii ki satıcı hesabı oluşturabilmek için bazı bilgilerin girişini yapmanız ve bazı belgeleri temin etmeniz gerekiyor. Yazımızın devamında satıcı hesabı için gerekli olan belgeleri paylaşıyoruz.
AMAZON TÜRKİYE'DE SATIŞ NASIL YAPILIR? İŞTE 4 ADIMDA AMAZON SATICI HESABI AÇ!
1. Hangi ürünleri satabilirsin kontrol et
Amazon.com.tr'de 20'den fazla kategoride satış yapabilirsin. Bu kategorilerde istediğin kadar ürün listeyebilir ve satabilirsin. Ayrıca istersen birden fazla kategoride de ürünlerini listeyebilirsin.
2. Amazon'da satış ücretlerini incele
Amazon, Amazon'da satış koşulları ve ücretleri konusunda açık ve şeffaftır; bu nedenle satıcı sözleşmemiz ve ücret tarifemiz halka açık olarak yayınlanır. Amazon.com.tr'de satış için sadece sınırlı bir süre promosyon olan aylık üyelik bedeli ve kategoriye göre değişen oranlarda satış hizmet bedeli ödersin. Başka ek bir ücret yoktur.
3. Satıcı hesabını aç
Amazon.com.tr'de satışa başlamak için bir Satıcı hesabı açman gerekir.
4. Satıcı hesabı kaydını tamamla
Amazon Türkiye Satıcı hesabını oluşturduğunda aktif satışa başlayabilmek için linkte yer alan adımları izleyerek satıcı kimlik doğrulamasını gerçekleştirmen gerekir. Bu adımı tamamladıktan sonra artık satışa hazırsın!