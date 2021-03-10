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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 12:19
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    • 10.03.2021 12:19
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    .com alışveriş sitesinde mağaza nasıl açılır? 'de satış nasıl yapılır? komisyon oranları!

    Dünya çapında en büyük internet sitelerinden biri olan 1994 yılında tarafından inşa edildi. İlk olarak internet sitesi üzerinden kitap satışı yapan Amazon, zamanla 'da sonrasında tüm dünyada etkili bir internet sitesine dönüşmeyi başardı. Bu gelişmelerin ardından, satıcılar Amazon'da ürünlerini satmaya başlayınca site daha da büyüdü. Peki, ? komisyon oranları nedir? 'de satış nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Amazon.com alışveriş sitesinde mağaza nasıl açılır?

    Amazon.com alışveriş sitesinde mağaza nasıl açılır? Dünya çapında en büyük internet sitelerinden biri olan Amazon 1994 yılında Jeff Bezos tarafından inşa edildi. İlk olarak internet sitesi üzerinden kitap satışı yapan Amazon, zamanla Amerika'da sonrasında tüm dünyada etkili bir internet sitesine dönüşmeyi başardı. Bu gelişmelerin ardından, satıcılar Amazon'da ürünlerini satmaya başlayınca site daha da büyüdü. Peki, Amazon.com alışveriş sitesi mağaza açma şartları nelerdir? Amazon 2021 komisyon oranları nedir? Amazon Türkiye'de satış nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

    AMAZON MAĞAZA NASIL AÇILIR?

    Amazon üzerinde mağaza açmak için öncelikle bir satıcı hesabı açmanız gerekiyor. Satıcı hesabı oluşturduktan sonra ürünlerinizi Amazon üzerinde listelemeye başlayabilirsiniz. Tabii ki satıcı hesabı oluşturabilmek için bazı bilgilerin girişini yapmanız ve bazı belgeleri temin etmeniz gerekiyor. Yazımızın devamında satıcı hesabı için gerekli olan belgeleri paylaşıyoruz.

    AMAZON TÜRKİYE'DE SATIŞ NASIL YAPILIR? İŞTE 4 ADIMDA AMAZON SATICI HESABI AÇ!

    1. Hangi ürünleri satabilirsin kontrol et

    Amazon.com.tr'de 20'den fazla kategoride satış yapabilirsin. Bu kategorilerde istediğin kadar ürün listeyebilir ve satabilirsin. Ayrıca istersen birden fazla kategoride de ürünlerini listeyebilirsin.

    2. Amazon'da satış ücretlerini incele

    Amazon, Amazon'da satış koşulları ve ücretleri konusunda açık ve şeffaftır; bu nedenle satıcı sözleşmemiz ve ücret tarifemiz halka açık olarak yayınlanır. Amazon.com.tr'de satış için sadece sınırlı bir süre promosyon olan aylık üyelik bedeli ve kategoriye göre değişen oranlarda satış hizmet bedeli ödersin. Başka ek bir ücret yoktur.

    3. Satıcı hesabını aç

    Amazon.com.tr'de satışa başlamak için bir Satıcı hesabı açman gerekir.

    4. Satıcı hesabı kaydını tamamla

    Amazon Türkiye Satıcı hesabını oluşturduğunda aktif satışa başlayabilmek için linkte yer alan adımları izleyerek satıcı kimlik doğrulamasını gerçekleştirmen gerekir. Bu adımı tamamladıktan sonra artık satışa hazırsın!

        AMAZON'DA MAĞAZA AÇMAK ÜCRETLİ Mİ?

        Amazon.com.tr ücret yapısında 2 ana bileşen vardır:

        Aylık Üyelik Bedeli + Satış Hizmet Bedeli

        1) Aylık Üyelik Bedeli

        Profesyonel Satış Planı aylık üyelik bedeli 99 TL +KDV'dir. Profesyonel Satıcı olarak, Amazon'un e-ticaret teknolojisinin avantajlarına erişirsin.

        Hemen şimdi hesap aç ve aylık 99 TL +KDV üyelik ücreti yerine sadece 0 TL öde*

        Bu fırsat, erken kayıt olan satıcılar için ve sınırlı bir süre için geçerlidir.

        2) Satış Hizmet Bedeli

        Satıcılar sattıkları her ürün için, kategoriye göre değişen oranlarda bir satış hizmet bedeli öder. (Satış komisyonlarınız, varsa KDV'ye tabi olacaktır.)

        Satış hizmet bedeli, toplam satış fiyatı üzerinden hesaplanan bir yüzdedir (%).

        Toplam satış fiyatı, müşteri tarafından ödenen toplam tutardır. (Ürün fiyatı, kargo, varsa hediye paketleme masrafları da dahil, müşteri tarafından ödenen toplam tutar)

        AMAZON MAĞAZA AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        Amazon'da satıcı hesabı oluşturmak için aşağıdaki bilgi ve belgelere sahip olmanız gerekiyor:

        Kredi kartı bilgileri: Satıcı hesap bakiyesinin yeterli olmadığı durumlarda, Amazon satış ücretlerinin tahsil edilmesi için kullanılmaktadır.

        Telefon numarası: İletişimin sağlanması için gereklidir.

        Firma kayıt bilgileri: Firmanızı kayıt ettirebilmeniz için, İşletme türünü seçmeli, şirket sicil numarası, Mersis No: ve şirket vergi numarası bilgileriyle beraber, şirket adres bilgileri gereklidir.

        İrtibatta olunacak kişinin bilgileri: Birincil irtibat kişisinin, kimlik bilgileri, Doğum tarihi ve yeri ile cep telefonu numarası gereklidir.

        Banka hesap bilgileri: Satışlardan elde edilen gelirin yatırılması için bir TL hesabının girişinin yapılması gerekir.

        AMAZON.COM.TR'DE HANGİ ÜRÜNLERİ SATABİLİRİM?

        Aşağıdaki kategorilerde ürünlerini satabilirsin: Bilgisayar, Bebek Ürünleri, Elektronik Ürünler ve Aksesuarlar, Ev ve Mutfak Ürünleri, Ev Eğlence Sistemleri, Ev Gereçleri ve Dekorasyon, Fotoğraf Makinesi ve Fotoğrafçılık Ürünleri, Kitap, Kişisel Bakım Aletleri, Ofis Ürünleri, Oyun Konsolları ve Oyunları, Oyuncak & Çocuk Oyunları, Spor ve Outdoor Ürünleri, Telefon ve Aksesuarları, Giyim ve Ayakkabı.

        NASIL ÖDEME ALIRIM?

        Amazon hesabına ilk ödeme, kayıt olduktan 14 gün sonra yapılır. Takip eden süreçte ödemelerini 14 günlük periyotlar halinde alırsın. Transfer gerçekleştikten sonra 5 iş günü içinde para hesabına geçer.

        Ödemenin gerçekleşmesi için:
        -Amazon hesabının sıfırın altında olmaması gerekiyor. Komisyon oranları, işlem bedelleri, para iadeleri, müşteri şikayetleri hesabının durumunu etkileyebilir.
        -Satıcı hesabındaki banka bilgileri kısmının dolu olması gerekir.

            SATIŞ YAPTIĞIMDA BUNU NASIL ÖĞRENİRİM?

            Sipariş aldığında, Amazon sana email gönderir. Ayrıca Satıcı Merkezi (Seller Central) ana sayfasında da bekleyen siparişlerini görebilirsin. Hangi durumlarda Amazon'dan email almak istediğini, hesap ayarları altında bildirim tercihleri alanında düzenleyebilirsin.

            AMAZON MAĞAZASI AVANTAJLARI

            1. Amazon'da satış yapmanın en büyük avantajlarından biri, Amazon kullanıcıları, buradan alacakları servisten memnun kalacaklarını ve herhangi bir sorun olması durumunda Amazon'un onlara çözüm sağlayacağını bildikleri için, buradaki ürünlere ve yapacakları alışverişlere güvenirler. Bu da sizin firmanız üzerinden de güvenle alışveriş yapılmasını sağlayacaktır.

            2. Amazon'un altyapısı, ödeme seçenekleri, kargo alternatifleri ve kullanıcı dostu arayüzü gibi birçok güçlü özelliğinden de yararlanmış olursunuz. Bunun yanı sıra Amazon'un arama motorlarındaki sayfa otoritesi de arama sorgularında mağaza ve ürün sayfalarınız için ekstra bir artı kazandıracaktır.

            3. Amazon'u kullanan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Türkiye'de henüz çok geniş kitlelere ulaşmamış olsa da zaman içerisinde Amazon'un Türkiye'deki gücü de artmaya başlayacak. Burada mağazanızın olması online alışverişlerde Amazon'u tercih eden hedef kitleye ulaşmanıza yardımcı olur.

            4. Amazon üzerinde bir mağazanız olduğunda, buradaki hedef kitleye tekrar tekrar ulaşma fırsatı bulabilirsiniz. Ürün sayfalarınızı doğru kurgulayarak, kullanıcıların sorgularına yanıt verecek sayfalarınız olduğunda, bu arama sorguları üzerinden tekrar tekrar satış yapabilir ve marka bilinirliği ya da reklama ihtiyacınız olmayabilir.

            AMAZON 2021 KOMİSYON ORANLARI NEDİR?

            Çeşitli satış stratejileri izleyebileceğiniz Amazon'da komisyon oranları da sattığınız ürüne ve tercih ettiğiniz stratejiye göre değişmektedir.

            Fotoğraf Makinesi %6
            Cep Telefonları %6
            Bilgisayar %6
            Elektronik Ürünler %6
            Elektronik Aksesuarlar %10
            Kişisel Bakım Aletleri %10
            Ev Gereçleri ve Dekorasyon %10
            Ev ve Mutfak Ürünleri %10
            Oyuncak ve Oyunlar %10 Kitap
            %10 Bebek Ürünleri (Kıyafet hariç)
            %10 Ofis Ürünleri %10 Spor %10

            AMAZON NEDİR?

            1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan ve ilk başlarda internet üzerinden kitap satışları üzerine odaklanan Amazon, zaman içerisinde ilk önce Amerika'nın sonrasında da dünyanın en büyük online perakendecilerinden biri haline geldi. Platformun satıcılara da açılmasıyla beraber dünya üzerindeki birçok şirket, ürünlerini Amazon üzerinde satmaya başladı ve böylelikle Amazon, Alibaba'yla beraber dünyanın en büyük online pazaryerlerinden biri haline geldi.
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