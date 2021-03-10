AMAZON'DA MAĞAZA AÇMAK ÜCRETLİ Mİ?

Amazon.com.tr ücret yapısında 2 ana bileşen vardır:

Aylık Üyelik Bedeli + Satış Hizmet Bedeli

1) Aylık Üyelik Bedeli

Profesyonel Satış Planı aylık üyelik bedeli 99 TL +KDV'dir. Profesyonel Satıcı olarak, Amazon'un e-ticaret teknolojisinin avantajlarına erişirsin.

Hemen şimdi hesap aç ve aylık 99 TL +KDV üyelik ücreti yerine sadece 0 TL öde*

Bu fırsat, erken kayıt olan satıcılar için ve sınırlı bir süre için geçerlidir.

2) Satış Hizmet Bedeli

Satıcılar sattıkları her ürün için, kategoriye göre değişen oranlarda bir satış hizmet bedeli öder. (Satış komisyonlarınız, varsa KDV'ye tabi olacaktır.)

Satış hizmet bedeli, toplam satış fiyatı üzerinden hesaplanan bir yüzdedir (%).

Toplam satış fiyatı, müşteri tarafından ödenen toplam tutardır. (Ürün fiyatı, kargo, varsa hediye paketleme masrafları da dahil, müşteri tarafından ödenen toplam tutar)