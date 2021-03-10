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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 12:11
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    • 10.03.2021 12:11
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    Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım! Ayrıca 24 maaş kadar ödeme...

    2021 Mart ayından itibaren devlet tarafından gereksinim sahibi vatandaşlar için yardım ödemeleri yapılacak. Bu anlamda 277 TL ila 1460 TL arası devlet desteklerine müracaatta bulunabilecek. kavrayışıyla gereksinim sahibi kişilerin eksikliklerinin giderilebilmesi için yiyecek, nakit ve elbise destekleri yapılmaktadır. Sigortalı bir çalışan belli bir süre sigortalı olarak çalışmış ise geride kalan ailesine 4 ayrı destek bırakır. aracılığıyla ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler ve başvuruların nereye nasıl yapılması gerektiği ise kurum tarafından ilan edildi. Geri dönük olarak da alınabilen dört ayrı destek için 5 yıl şartı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım

    Sigortalı bir çalışan belli bir süre sigortalı olarak çalışmış ise geride kalan ailesine 4 ayrı destek bırakır. SGK aracılığıyla ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler ve başvuruların nereye nasıl yapılması gerektiği ise kurum tarafından ilan edildi. Geri dönük olarak da alınabilen dört ayrı destek için 5 yıl şartı bulunuyor. Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek. SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.

    2021 Mart ayı çeyiz desteği

    Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek. SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.

    Engellilere devlet desteği

    2020 yılının Temmuz ayından itibaren ihtiyaç sahibi engellilere devlet destekleri artırılarak ödenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü engelli vatandaşlara aylık 818 TL ödeme yapacak. Engellilere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma olanağı da tanınmaktadır.

        2021 Mart ayı cenaze yardımı

        SGK İl Müdürlüklerine başvuruda bulunan vatandaşlar ölen yakınlarına 360 gün sigorta prim ödeme şartıyla 716 TL cenaze yardım ödemesi yapacak.

        2021 Mart SGK'dan rapor parası

        Çalışan vatandaşlar iş göremez oldukları günlerde rapor paralarını SGK'dan alabilecek. Raporlu günler için vatandaşlara yapılan rapor parası ödemeleri çalışanlar adına PTT hesaplarına yatırılmaktadır.

        Dul Maaşı

        Çalışma hayatında yer almayan kadınlar eşleri vefat ettiğinde dul maaşı alabilirler. Belli bir prim ödemiş ve belli bir gün hizmet süreci bulunan sigortalı çalışanların vefatları sonrasında eşlerine dul, çocuklarına ise yetim maaşı bağlanır. Bu maaş SGK kapsamında sağlanır. Dul maaşı destek ödemesi değil, sigortalı vatandaşların yakınlarına sağlanan haktır.
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        Haberler Ekonomi Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım! Ayrıca 24 maaş kadar ödeme...
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