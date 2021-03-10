Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım! Ayrıca 24 maaş kadar ödeme...

Sigortalı bir çalışan belli bir süre sigortalı olarak çalışmış ise geride kalan ailesine 4 ayrı destek bırakır. SGK aracılığıyla ödenen bu desteklerden faydalanmak isteyenler için yapılması gerekenler ve başvuruların nereye nasıl yapılması gerektiği ise kurum tarafından ilan edildi. Geri dönük olarak da alınabilen dört ayrı destek için 5 yıl şartı bulunuyor. Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek. SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.