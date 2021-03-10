Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürücüler için farkındalık yaratan bir uygulamayı hayata geçirdi. e-Devlet'te HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme Hizmeti başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, zaman zaman vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini korumak amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldığını duyurdu.
İhlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlette hayata geçirilen yeni uygulama ile "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabileceklerini duyurdu. Bakanlık aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını bildirdi.