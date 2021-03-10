Evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller hakkındaki araştırmalar günün ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Bu bağlamda ödemelerin yapılıp yapılmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı? İşte merak edilenler...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.