Evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller hakkındaki araştırmalar günün ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Bu bağlamda ödemelerin yapılıp yapılmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.