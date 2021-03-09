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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 08:24
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    • 09.03.2021 08:24
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    Tek tek duyurdu! Rakamlar belli oldu! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, yüzde 18...

    Milyonlarca vatandaş parasını banka mebduat hesabında değerlendiriyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites attı. Döviz ve altın düşerken TL’nin getiri potansiyeli de her geçen gün artıyor. Merkez Bankası’nın son dönemde peş peşe aldığı faiz artırım kararları banka faizlerine de yansımış, mevduat faizleri yüzde 17’ye yükselmişti. Merkez Bankası’nın bankaların zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırması mevduat faizlerini bir kademe daha yukarı çekti. Bankalar serbest hesap dahil birçok vadede mevduat faizlerini güncelledi. Önümüzdeki günlerde mevduat faizinin bir miktar daha yükselmesi beklenebilir.

    takvim.com.tr
    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, yüzde 18...

    Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites arttırdı. Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek artmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 16 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 18 olarak uygulanabiliyor. Yine bankalar zaman zaman müşteriye özel ekstra faiz teklifleri sunabiliyor. Bankada parası olan ya da parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler hangi bankanın mevduat faizinin daha yüksek olduğunu merak ediyor. Parasını bankada değerlendirenler için bankaların duyurduğu son faiz oranlarını derledik.

    32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

    MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 18'E KADAR ÇIKTI

    Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına yaptıkları 'hoş geldin' kampanyalarında faizi yüzde 18'e kadar yükseltti. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 16 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 18 olarak uygulanabiliyor. Yine bankalar zaman zaman müşteriye özel ekstra faiz teklifleri sunabiliyor. Mevduat faizlerindeki yükseliş parasını vadeli mevduatta tutanlar için ekstra garanti kazanç anlamına geliyor. Üstelik stopaj (vergi) avantajı da sürüyor.

        VERGİ İNDİRİMİ İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI

        30 Eylül'de yapılan değişiklikle TL'den getiri sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunularak faiz getirisinden alınan stopaj vergisi düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olarak uygulanan stopaj yüzde 5'e; 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'den 3'e çekildi. 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj sıfır (0) olarak uygulanıyor. Vergi indirimi 31 Aralık'ta sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Mart'a kadar uzatıldı. Yani bu fırsattan yararlanmak için hâlâ vakit var. Sürenin uzaması da gündeme gelebilir.

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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