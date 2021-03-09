Nakdi ücret desteğinin ne zaman hesaplarda olacağı ve ne kadar uzatıldığı arama motorları üzerinden yoğun olarak araştırılan sorular olarak karşımıza çıkıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği süresine dair son dakika açıklaması yaptı. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

İşte alınan yeni kararlar;