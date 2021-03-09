Nakdi ücret desteğinin ne zaman hesaplarda olacağı ve ne kadar uzatıldığı arama motorları üzerinden yoğun olarak araştırılan sorular olarak karşımıza çıkıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği süresine dair son dakika açıklaması yaptı. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
İşte alınan yeni kararlar;
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR UZATILDI?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Nakdi ücret desteği ve Fesih Kısıtı'nın 2 ay daha uzatıldığını' duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.