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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 13:15
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    • 09.03.2021 13:19
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    Tek tek açıklandı! Mart 2021'de ailelere, gençlere, yaşlılara ödenecek devlet yardım destekleri mest etti!

    Gelir seviyesi düşük, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara 2021 yılında devlet tarafından çeşitli destekler sağlanmaya devam ediyor. , evleneceklere , , , cenaze ödeneği, annelere doğum izni parası gibi birçok nakit para yardımı sağlanmaktadır. Maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Peki devlet desteklerinden, teşvik ödemelerinden kimler nasıl faydalanır? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 ailelere, gençlere maddi yardım müjdesi!

    Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar muhakkak mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle veya direkt olarak vatandaşlara destek için uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Devletin sağladığı çok sayıda teşvik ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Özel başvuru koşulları ile sağlanan bu desteklerden faydalanmak için ayrıca genel koşullara da haiz olunması gerekiyor. Peki devlet desteklerinden, teşvik ödemelerinden kimler nasıl faydalanır? İşte konu hakkında detaylar...

    MUHTAÇ AYLIĞI! 1037,96 TL ÖDEME YAPILIYOR

    Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

    Muhtaç Aylığından Yararlanma Şartları

    Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

    * Sosyal güvencesi olmaması,

    * Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

    * Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

    * Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.



    BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

    Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037,96 TL ödenmektedir.

    Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren alıkları kesilir.

        2021 ÇEYİZ PARASI

        Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi istenmektedir. Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor. Daha sonra onaylandıktan sonra çeyiz parası alaya hak kazanılır. Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir. Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI: 1657,86 TL ÖDEME!

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        ENGELLİ AYLIĞI

        01.01.2021-30.06.2021 dönemi için; %40-%69 arası engelli aylığı 609,61-TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 914,41-TL ödeme yapılıyor.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        2021 CENAZE ÖDENEĞİ

        Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanarak güncellenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2021 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştır.

        5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olan kişilere cenaze yardımı olarak 2.775,16 TL ödeme verilir. Devlet memurlarının emekli aylığında az olmamak üzere ödeme miktarında değişklik yapılır. Makam, temsil ve görev tazminatı kalemlerine göre cenaze yardımı ödemesi arttırılır.

        Daha önce 360 gün sigorta primi yatırmış kişilerin ölmesi halinde verilen cenaze yardımı artık prim yatırmış olma şartı aranmadan verilmektedir. Kişi ölmesi halinde birinci derece yakınları tarafından başvurulması halinde 716 TL olarak alınabilmektedir. Bu yardım SGK tarafın yapılmaktadır.

            ANNELERE 12.979 TL

            Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.

            İşte annelere sağlanan destekler:

            Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.

            Anneler süt parası da alıyor. 225 lira olan bu ödeme için kadının ya da eşinin çalışması yeterli.

            SSK'lılara doğum izninde iş göremezlik parası ödeniyor. Asgari ücretli anne 8 bin 904 lira alıyor.

            Doğum izni sonrası ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarı zamanlı imkanı var.

            İşverenden yarım maaş alan çalışana, çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden devlet veriyor. Bundan damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.

            RAPOR PARASI YARDIMI

            İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

            Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı.

            BARINMA YARDIMI

            İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.

            ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

            1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.

            ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI

            Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

            * İlköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL

            * Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL
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            Haberler Ekonomi Tek tek açıklandı! Mart 2021'de ailelere, gençlere, yaşlılara ödenecek devlet yardım destekleri mest etti!
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