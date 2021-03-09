Tek tek açıklandı! Mart 2021'de ailelere, gençlere, yaşlılara ödenecek devlet yardım destekleri mest etti!

Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar muhakkak mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle veya direkt olarak vatandaşlara destek için uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Devletin sağladığı çok sayıda teşvik ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Özel başvuru koşulları ile sağlanan bu desteklerden faydalanmak için ayrıca genel koşullara da haiz olunması gerekiyor. Peki devlet desteklerinden, teşvik ödemelerinden kimler nasıl faydalanır? İşte konu hakkında detaylar...
MUHTAÇ AYLIĞI! 1037,96 TL ÖDEME YAPILIYOR
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
Muhtaç Aylığından Yararlanma Şartları
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037,96 TL ödenmektedir.
Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren alıkları kesilir.