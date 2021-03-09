REEDER MARKASI HAKKINDA

Reeder, Türkiye'nin ilk yerli e-kitap okuyucu markasıdır. İlk olarak 2010 yılında kurulan ve aynı yıl Türkiye'nin lokal markalı Android tabletini piyasaya süren Reeder, aynı zamanda ülkemizin ilk 3G'li Android tabletinin üretimini de gerçekleştiren yerel bir teknoloji markası olarak faaliyet sürdürmektedir. 2012 yılında Turkcell markası ile birlikte yaptığı işbirliği sayesinde Türkiye'nin ilk tablet kampanyasına imza atan marka, bu sayede ülkenin elektronik zincirlerindeki ilK GSM operatörü destekli projesini başarı ile tamamlamış oldu. 2013 yılında Intel, 2014 yılında ise Microsoft ile işbirlikleri ve ortaklıklara imza atan Reeder tabletleri ve cep telefonları ile hem Türkiye'de, hem global pazarda rağbet görmeye devam etmektedir. Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde (EMEA) farkındalık yaratmış olan marka, 2015'te lansmanını yaptığı akıllı telefonu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Reeder, 2016 yılında Global Girişimcilik Derneği tarafından ödüllendirildikten sonra 2017 yılında EBRD Kobi Destek Programı'nda yer aldı. Markanın vizyonu bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya yaratmak iken misyonu, en iyiyi ve en yeniyi en önce yapmaktır.