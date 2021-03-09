Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2021 13:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2021 13:51
    ABONE OL

    'de satılan 13 akıllı cep telefonu özellikleri nelerdir? ? Fiyatı nedir?

    aktüel kataloğunda yayınlanan 13 cep telefonunun özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Piyasaya sunduğu tabletler ile bilinen markası yerli bir firmadır. Ürünler Reeder’ın ’da bulunan fabrikasında üretiliyor. Bu nedenle yerli ürün tercih eden vatandaşlar için bir avantaj olarak görülebilir. A101 marketlerde 1299 TL'den satışa sunulan ? Sorusu telefon almayı düşünen ve daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaktadır. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri!

    A101 marketlerinde uygun fiyatı ile satışa sunulan Reeder P13 cep telefonu vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından telefonun özellikleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Piyasaya sunduğu tabletler ile bilinen Reeder markası yerli bir firma. Ürünler Reeder'ın Samsun'da bulunan fabrikasında üretiliyor. Bu sebeple yerli ürün tercih eden vatandaşlar için bir avantaj olarak yerini alıyor.

    REEDER P13 16GB CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    - Ürün 6 inç HD ekrana

    - 3 GB RAM

    -16 GB Dahili Hafıza (128 GB arttırılabilir hafıza/sabit disk olarak kullanabilirsiniz)

    -4080 mAh batarya

    -Yüz tanıma özelliği

    -Parmak izi okuyucu

    - Ram : 3 GB

    - Rom : 16 GB

    - Kamera : 8 MP

    - Ön kamera : 5 MP

    - Pil : 4080 mah

    - İşletim sistemi : Android 9

    - Ekran teknolojisi : 1280 x 600 pixels

    - İşlemci : Mediatek

    - İşlemci hızı : 2.0 ghz

    - NFC : Yok

    - Autofocus : Var

    - Ağırlık : 171 gram

        - Bluetooth versiyon : 5.0

        - 2 yıl Reeder Türkiye garanti

        - Ürün kutu içerisinden kulaklık çıkmamaktadır.

        REEDER P13 ALINIR MI?

        Genel olarak telefonun kamerası biraz yetersiz görünüyor. Telefonun fiyatının 1299 TL olması sebebi ile kamera özelliklerinde ekstra özellikler beklemeyen kişilerin tercih edebileceği bir telefon. Telefonun kendi hafızasının düşük olması sebebi ile hafıza kartı takarak kullanılması tavsiye edilir. Telefonla oyun oynamayan, standart özelliklerini kullanan kişilerin kullanabileceği bir model.

        REEDER MARKASI HAKKINDA

        Reeder, Türkiye'nin ilk yerli e-kitap okuyucu markasıdır. İlk olarak 2010 yılında kurulan ve aynı yıl Türkiye'nin lokal markalı Android tabletini piyasaya süren Reeder, aynı zamanda ülkemizin ilk 3G'li Android tabletinin üretimini de gerçekleştiren yerel bir teknoloji markası olarak faaliyet sürdürmektedir. 2012 yılında Turkcell markası ile birlikte yaptığı işbirliği sayesinde Türkiye'nin ilk tablet kampanyasına imza atan marka, bu sayede ülkenin elektronik zincirlerindeki ilK GSM operatörü destekli projesini başarı ile tamamlamış oldu. 2013 yılında Intel, 2014 yılında ise Microsoft ile işbirlikleri ve ortaklıklara imza atan Reeder tabletleri ve cep telefonları ile hem Türkiye'de, hem global pazarda rağbet görmeye devam etmektedir. Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde (EMEA) farkındalık yaratmış olan marka, 2015'te lansmanını yaptığı akıllı telefonu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Reeder, 2016 yılında Global Girişimcilik Derneği tarafından ödüllendirildikten sonra 2017 yılında EBRD Kobi Destek Programı'nda yer aldı. Markanın vizyonu bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya yaratmak iken misyonu, en iyiyi ve en yeniyi en önce yapmaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri nelerdir? Reeder P13 model telefon alınır mı? Fiyatı nedir?
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ