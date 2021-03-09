A101 marketlerinde uygun fiyatı ile satışa sunulan Reeder P13 cep telefonu vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından telefonun özellikleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Piyasaya sunduğu tabletler ile bilinen Reeder markası yerli bir firma. Ürünler Reeder'ın Samsun'da bulunan fabrikasında üretiliyor. Bu sebeple yerli ürün tercih eden vatandaşlar için bir avantaj olarak yerini alıyor.
REEDER P13 16GB CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Ürün 6 inç HD ekrana
- 3 GB RAM
-16 GB Dahili Hafıza (128 GB arttırılabilir hafıza/sabit disk olarak kullanabilirsiniz)
-4080 mAh batarya
-Yüz tanıma özelliği
-Parmak izi okuyucu
- Ram : 3 GB
- Rom : 16 GB
- Kamera : 8 MP
- Ön kamera : 5 MP
- Pil : 4080 mah
- İşletim sistemi : Android 9
- Ekran teknolojisi : 1280 x 600 pixels
- İşlemci : Mediatek
- İşlemci hızı : 2.0 ghz
- NFC : Yok
- Autofocus : Var
- Ağırlık : 171 gram