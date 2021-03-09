SON DAKİKA: Akaryakıt satışında yeni dönem: Vergi borcu olana lisans yok

AK Parti, devletin alacaklarına karşılık haczettiği mallar ile enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler içeren bir yasa teklifi hazırlıyor. Önemli yenilikleri içeren teklifin içeriğine ulaşıldı.
BELGESİZ SATIŞ KAÇAKÇILIK SUÇU
Belgesiz akaryakıt satılması gibi suçlar kaçakçılık suçları arasına alınıp cezası arttırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) lisans verdiği akaryakıt dağıtıcı ve bayisi gibi firmalardan, kayıt dışılığa sebep olacak şekilde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka firmalar veya kişiler adına düzenleyenler ile bu belgeleri kullananlar kaçakçılık suçu işlemiş olacak. Ayrıca akaryakıt dağıtıcıları, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak. EPDK, lisans verirken "vergi borcu olmaması" kriteri arayacak. Vergi borcu olanlar lisans alamayacak. LPG dağıtıcı ve bayilik lisanslarının süre uzatılması talepleri geçmiş dönem vergi borcu olmaması şartına bağlanacak. Lisans sahiplerinin her yılın nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi EPDK'ya vermesi zorunlu olacak.
KRİTERE UYMAYANIN LİSANSI İPTAL
EPDK'ya, enerji şirketlerine bayilik teşkilatı oluşturma, asgari satış miktarı sağlama dahil teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel koşullar belirleme yetkisi veriliyor. Mevcut lisanlı şirketler de aynı kriter ve koşullara göre denetlenecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek.