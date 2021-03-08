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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 06:17
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    • 09.03.2021 06:18
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    Yüzde 2'ye varan artış! , çeyrek ve gram ne kadar oldu? 6,2 ve 11 lira hızlıca...

    Piyasalarda hareketli dakikalar yaşanırken inişli çıkışlı bir grafik çizmeye devam ediyor. Dün akşam kapanışta 'da ın gramı günü yüzde 1,63 artışla 417,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 411 bin 560 lirayı, en yüksek ise 417 bin 80 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 417 bin liradan tamamladı. Bu bağlamda , çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte fiyatlarda son durum...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    İniş ve çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları son dönemlerde yoğun olarak sorgulanıyor. ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde hafif toparlandıktan sonra yeniden 1,700 doların altına geriledi ve 1,684.91 dolara kadar indikten sonra, 1,690 dolar düzeyine döndü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.774,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 417,90 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 411,00 411,20 417,70 417,90
    Cumhuriyet Ata Lira 2.708,00 2.729,00 2.753,00 2.774,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,80 378,80 381,00 385,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.647,00 2.667,00 2.690,00 2.710,00
    Yarım Ziynet 1.324,00 1.334,00 1.345,00 1.355,00
    Çeyrek Ziynet 662,00 667,00 673,00 678,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 417,90 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.774,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 417,90 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 411 bin 560 lirayı, en yüksek ise 417 bin 80 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 417 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 762 bin 447,19 lira, işlem miktarı ise 4.233,62 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 789 milyon 219 bin 874,38 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

        ALTIN 1,700 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

        ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde hafif toparlandıktan sonra yeniden 1,700 doların altına geriledi ve 1,684.91 dolara kadar indikten sonra, 1,690 dolar düzeyine döndü.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararıyla yükselen ve Yemen'de Husiler'in, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının merkezine insansız hava aracı (drone) ve füzelerle saldırmasının etkisiyle 70 doların üzerine tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı bu sınırın altına çekildi.

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, petrol rafinerisi ve dünyanın en büyük offshore petrol terminali olan Ras Tanura'daki bir petrol depolama sahasına denizden gelen bir drone ile saldırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre silahlı insansız hava aracı hedefine ulaşmadan önce imha edildi.

        Bakanlık bir şarapnelin, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Aramco'nun kullandığı Dhahran'daki bir yerleşim yerinin yakınına düştüğünü ve saldırılarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

        OPEC+ geçen yıl pandeminin talebi düşürmesiyle, petrol üretimini günlük 9.7 milyon varil kısmıştı. Mevcut durumda OPEC+ hâlâ yaklaşık günlük 7 milyon varillik petrol arzını kısıtlıyor. Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim azaltmasıyla birlikte arz kısıtlamasının nihai hacmi günlük 8 milyon varile düzeyinde.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.88 düşüşle 68.75 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.76 düşüşle 65.59 dolar,

        - altın yüzde 0.51 düşüşle 1,690.13 dolar,

        - gümüş yüzde 0.10 artışla 25.21 dolar,

        - bakır yüzde 4.52 artışla 8,977.00 dolar,

        - platin yüzde 0.87 artışla 1,143.36 dolar,

        - paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,331.36 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 417 liraya, çeyrek altın 695 liraya, Cumhuriyet altını da 2,790 liraya yükseldi.

            ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, Birleşmiş Milletler Gıda Ve tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi'nin, Şubat ayında yüzde 2.4 artarak 116.0 düzeyine yükseldiği ve yıllık bazda artışın yüzde 16.74 olarak gerçekleştiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

            "Hindistan Şeker Fabrikaları Birliği (ISMA), 1 Ekim'de başlayan mevcut pazarlama yılında 502 şeker fabrikasının faaliyete geçtiğini, ancak 98 değirmenin Şubat sonunda kırmayı durdurduğunu söyledi.

            "Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kahve ihracatı Ocak 2021'de bir yıl öncesine göre yüzde 3.4 düştü; ancak, 2020/21 sezonunun ilk dört ayında ihracat yüzde 3.7 arttı.

            "Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Perşembe günü, kısmen Avustralya, Kazakistan ve Rusya'daki mahsuller için yukarı yönlü revizyonları yansıtan 2020/21 sezonunda küresel buğday üretimi tahminini yükseltti.

            "Buğdayda, 20/50 günlük ortalamalardan ve yükselen trend desteğinden gelen alımlar 660 direncinde sınırlı kaldı. Direnç bölgesinden gelen satışların ardından 20 günlük hareketli ortalama tutunmaya çalışan buğdayda, satışların devam etmesi durumunda 650 destek seviyesi takip edilebilir.

            "Mısır fiyatı aralık ayından gelen yükselen kanal trendini Cuma günü aşağı yönlü kırdıktan sonra, 528.60 seviyesine kadar geri çekilmişti. Bugün gap ile açılış yapan ve gün içerisinde hafif satış baskısı gören fiyat, 14 günlük ortalamasına tutunuyor.

            "Ağustostan bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden soya fiyatı Ocak ayının son haftasından beri yükseliş kanalı yakalamış durumda.

            "Pamuk, gelen sert satışların ardından Fibo (61.8) seviyesini destek olarak test etti. Bu bölgeden gelen alımların ardından 89.25 seviyesine doğru sınırlı yükseliş görülse de tekrar satış baskısı oluştu.

            "Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test etti. Trendden dönen fiyat, güne satışla başladı.

                "Kasım ayından bu yana yükselen kanal üzerinde hareketini sürdüren kahve fiyatı, ters bayrak formasyonunun kırılmasının ardından 130.00 seviyelerine kadar geri çekilme yaşamıştı.

                "Kakao fiyatı, 26 şubattan beri oluşturduğu yükseliş trendini kırmasından beri sert düşüş görüntüsü çiziyor. Güne negatif başlayan fiyat, düşüş hareketine devam ettiği takdirde 2532 seviyesi destek konumunda bulunuyor."
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                Haberler Ekonomi Yüzde 2'ye varan artış! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 6,2 ve 11 lira hızlıca...
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