İniş ve çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları son dönemlerde yoğun olarak sorgulanıyor. ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde hafif toparlandıktan sonra yeniden 1,700 doların altına geriledi ve 1,684.91 dolara kadar indikten sonra, 1,690 dolar düzeyine döndü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.774,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 417,90 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|411,00
|411,20
|417,70
|417,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.708,00
|2.729,00
|2.753,00
|2.774,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|374,80
|378,80
|381,00
|385,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.647,00
|2.667,00
|2.690,00
|2.710,00
|Yarım Ziynet
|1.324,00
|1.334,00
|1.345,00
|1.355,00
|Çeyrek Ziynet
|662,00
|667,00
|673,00
|678,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 417,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.774,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 417,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 411 bin 560 lirayı, en yüksek ise 417 bin 80 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 417 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 762 bin 447,19 lira, işlem miktarı ise 4.233,62 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 789 milyon 219 bin 874,38 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.