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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 08:38
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    • 09.03.2021 08:38
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

    Son dakika haberleri... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı verildi, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.

    EPDK 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

    EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.

    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 6 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir diğer şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, 2 şirkete de depolama lisansı verildi.

    Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilmesi uygun bulundu.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
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