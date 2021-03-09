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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 16:07
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    • Son Güncelleme:
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    • 09.03.2021 16:08
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    2 bin 862 lira çalışmayanlara, işsizlere aylık verilecek! İşte başvuru şartları ve yapılması gerekenler...

    Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik tahsisatı verilmesinin temel nedeni, çalışanın işinden olduktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen müddette parasal lüzumlarını gidermesidir. İşsizlik aylığı, ’nın bir müdahalesi olmadığı sürece her ayın 5.gününde vatandaşa ödenir. Aile Bakanlığı, maaşın ödenme gününü öne çekebilir. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış vatandaşlar, kimlik kartı ile istediği bir şubesinden maaşını alabilir. İşsiz, maaşını 6 ay boyunca almaz ise hesaptaki para, ’na aktarılır.

    takvim.com.tr
    2 bin 862 lira çalışmayanlara, işsizlere aylık verilecek!

    İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişinin, işinin sona ermeden 4 ay önce, bazı durumlardan dolayı primi yatmamışsa, yatmayan prim kesinti olarak sayılmamaktadır. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar da sağlık sigortası altındadır. İşsiz ve işsizin sorumluluğu altında olan kişiler de, işsizlik maaşı sağlık sigortası sayesinde ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerini kullanabilir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

    İŞSİZLİK MAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

    İŞKUR tarafından yapılan açıklamada işsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

    BAŞVURUYA İLİŞKİN DETAYLAR

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

    İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İşsizlik maaşı alanlara sunulan hizmetler ise şu şekilde:

        İşsizlik Ödeneği
        Genel Sağlık Sigortası Primleri
        Yeni bir iş bulma
        Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi


        İşsizlik Maaşı Nedir?

        Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır. Tabii, bu ödeneği almaya hak kazanmanız için de İŞKUR'un yönetmeliğinde belirlediği ve bizim de yazımızda bahsettiğimiz işsizlik maaşından yararlanma koşullarını sağlamanız gerekiyor. Bu aylığın miktarı ve süresi, maaşınıza ve ödenen işsizlik sigortası primine göre değişkenlikler gösterir.

        İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

        Çalışan, sigortalı işinden kendi rızası dışında ayrıldığı son 4 aydaki ödenen primler baz alınarak işsizlik ödeneği hesaplama işlemi yapılır. İşinden ayrılmadan önce, 4 aydaki günde kazandığı paranın %40'ı işsizlik aylığı olarak verilir. Fakat bu sayı asgari maaşın %80'inden fazla olamaz. Genel itibari ile, çalışan kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, en fazla asgari maaşın %80'i kadar işsizlik ödeneği alabilir.

        İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Ne Kadardır?

        İşsizlere verilen sigorta primi %1 devlet payı, %2 işveren ve %1 sigortalı olmak üzere %4'tür. İşsizlik sigortası primi, sigortalı vatandaşın aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanır. İşsizlik sigortası primini isteğe bağlı ödeyenlerde bu durum farklılık gösterir. İsteğe bağlı ödeyenlerden %2 işveren payı ve %1 sigortalı payı alınır.

        İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

        İşsizlik aylığı, almaya hak kazandıktan sonra, İŞKUR'un belirlediği, kurallara uymalısınız. Uymaz ve aşağıda belirtilen işsizlik maaşı kesilen durumlar gerçekleşirse, işsizlik ödeneğiniz kesilir. Bahsi geçen durumlar şu şekildedir;

        İŞKUR'un çağrıları cevaplanmazsa, kurumun istediği belgeler hiçbir neden yokken zamanında getirilmezse,
        Türkiye İş Kurumu'nun yönlendirdiği meslek kurslarına bir nedene dayanmaksızın gidilmezse,
        İşsizlik maaşı verilen sürede, bir işe girdiği, sigortası yapıldığı ya da herhangi bir kurumdan yaşlılık ödeneği aldığı görülürse,

        İŞKUR'un işsizlere sunduğu hizmetlerden, iş bulmaya yardım hizmeti kapsamında, gönderilen iş, kişiye uygun, daha önce çalıştığı işlere ve aldığı maaşlara benzer olduğu halde reddedilirse, kurum işsizlik ödeneğini keser.

        Bu noktada, 3. ve 4.madde çok önemlidir. Bu 2 maddeden birinden dolayı, işsizlik ödeneğiniz kesilirse, tekrar başlatılmaz. Fakat, 1 ve 2.maddelerde belirtilen durumlar sona ererse, işsiz, İŞKUR'un istediklerini yapar ve meslek kurslarına başlarsa, işsizlik maaşını yeniden alabilir.

            İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

            İşsizlik maaşı başvurusu yapmanın yolları 2 adet olmakla beraber, en çok tercih edilen yöntem internetten başvurudur. İnternetten başvuruya nazaran, daha az rağbet gören yöntem ise İŞKUR merkezlerinden yapılan başvurudur. İnternet üzerinden işsizlik ödeneği başvurusu yapmak için e-Devlet'e girilmelidir. Türkiye İş Kurumu sekmesinden, İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu uygulamasını seçip, ardından karşınıza çıkan formu doldurarak işsizlik aylığı başvurusunu tamamlayabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi 2 bin 862 lira çalışmayanlara, işsizlere aylık verilecek! İşte başvuru şartları ve yapılması gerekenler...
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