2 bin 862 lira çalışmayanlara, işsizlere aylık verilecek! İşte başvuru şartları ve yapılması gerekenler...

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Çalışan, sigortalı işinden kendi rızası dışında ayrıldığı son 4 aydaki ödenen primler baz alınarak işsizlik ödeneği hesaplama işlemi yapılır. İşinden ayrılmadan önce, 4 aydaki günde kazandığı paranın %40'ı işsizlik aylığı olarak verilir. Fakat bu sayı asgari maaşın %80'inden fazla olamaz. Genel itibari ile, çalışan kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, en fazla asgari maaşın %80'i kadar işsizlik ödeneği alabilir.

İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Ne Kadardır?

İşsizlere verilen sigorta primi %1 devlet payı, %2 işveren ve %1 sigortalı olmak üzere %4'tür. İşsizlik sigortası primi, sigortalı vatandaşın aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanır. İşsizlik sigortası primini isteğe bağlı ödeyenlerde bu durum farklılık gösterir. İsteğe bağlı ödeyenlerden %2 işveren payı ve %1 sigortalı payı alınır.