2 bin 862 lira çalışmayanlara, işsizlere aylık verilecek! İşte başvuru şartları ve yapılması gerekenler...

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişinin, işinin sona ermeden 4 ay önce, bazı durumlardan dolayı primi yatmamışsa, yatmayan prim kesinti olarak sayılmamaktadır. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar da sağlık sigortası altındadır. İşsiz ve işsizin sorumluluğu altında olan kişiler de, işsizlik maaşı sağlık sigortası sayesinde ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerini kullanabilir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İŞSİZLİK MAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR tarafından yapılan açıklamada işsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
BAŞVURUYA İLİŞKİN DETAYLAR
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.