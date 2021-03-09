Bakan Pekcan duyurdu: Türkiye lider ülke oluyor: 17 ülkeden 36 kuruluş

42 ÜLKENİN TEKNİK DÜZEYDEKİ ORTAK KATKISIYLA HAZIRLANAN HELAL STANDARTLARINI ESAS ALIYOR

Ticaret Bakanı Pekcan, HAK'ın uluslararası kabul görmüş teknik standartlar kapsamında hem Türkiye hem de yurt dışında yerleşik belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunduğunu anımsatarak, "HAK gıda veya başka ürün gruplarında helal sertifikası vermiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün yayımladığı ve 42 ülkenin teknik düzeydeki ortak katkısıyla hazırlanan helal standartlarını esas alıyor. Dünyada giderek büyüyen helal ürünler pazarını düzenleyen standartların ülkemiz iş dünyasının beklentileri ve talepleri doğrultusunda hazırlanmasını sağlıyor" dedi. Kurum için kurulduğundan bu yana 27 milyon 448 bin lira ödenek ayrıldığını anımsatan Bakan Pekcan, 30 Ocak itibariyle personel maaş ödemeleri, eğitim, yazılım altyapısı çalışmaları için harcanan tutarın 15 milyon lira olduğunu kaydetti.