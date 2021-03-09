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    • 09.03.2021 10:53
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    THY bilet indirimleri ne zaman? THY AnadoluJet indirimleri hangi ne zaman, hangi tarihlerde geçerli olacak?

    THY bilet indirimleri hakkındaki araştırmalar bugün artışa geçti. AnadoluJet'ten yurt içi ve KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli kampanya duyuruldu. Bu kapsamda sorusu çok araştırılmaya başlandı. Peki, THY AnadoluJet indirimleri hangi ne zaman, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte o sorunun yanıtı...

    THY AnadoluJet bilet indirimleri ne zaman?

    Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet tarafından yurt içi ve KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli kampanya başlatılıyor. İndirimli bilet fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar bu bağlamda THY AnadoluJet bilet indirimleri ne zaman sorusu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, THY AnadoluJet indirimleri hangi ne zaman, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte detaylar...

    YÜZDE 30 İNDİRİM

    Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yurt içi ve KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunun "bahar kampanyası" başlattı.

    THY ANADOLUJET BİLET İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, 9-10-11 Mart'ta AnadoluJet web sitesi ve AnadoluJet mobil uygulaması üzerinden satın alacakları biletler ile 19 Mart-6 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma ayrıcalığı elde edeceği bildirildi.

    Tüm yurt içi ve KKTC uçuşlarını kapsayan kampanyanın, tüm ücret paket ve sınıflarında geçerli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bebek yolcular kampanya kapsamı dışındadır. 31 Mart'a kadar alınan biletlerde cezasız değişiklik hakkı bulunmaktadır. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi için AnadoluJet web sitesi ziyaret edilebilir, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik hakları ilgili ayrıntılı bilgi için 'Esnek Bilet Hakları' sayfası incelenebilir.

        AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 0850 333 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz."

        ANADOLUJET HAKKINDA

        AnadoluJet, Nisan 2008 tarihinde geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur. 29 Mart 2020'den beri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferleri de düzenlemeye başlamıştır.
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        Haberler Ekonomi THY AnadoluJet bilet indirimleri ne zaman? THY AnadoluJet indirimleri hangi ne zaman, hangi tarihlerde geçerli olacak?
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