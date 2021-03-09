Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet tarafından yurt içi ve KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli kampanya başlatılıyor. İndirimli bilet fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar bu bağlamda THY AnadoluJet bilet indirimleri ne zaman sorusu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, THY AnadoluJet indirimleri hangi ne zaman, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte detaylar...
YÜZDE 30 İNDİRİM
Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yurt içi ve KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunun "bahar kampanyası" başlattı.
THY ANADOLUJET BİLET İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, 9-10-11 Mart'ta AnadoluJet web sitesi ve AnadoluJet mobil uygulaması üzerinden satın alacakları biletler ile 19 Mart-6 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma ayrıcalığı elde edeceği bildirildi.
Tüm yurt içi ve KKTC uçuşlarını kapsayan kampanyanın, tüm ücret paket ve sınıflarında geçerli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: