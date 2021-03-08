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    • 09.03.2021 02:22
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    Son dakika: Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

    Son dakika haberi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Genel Müdürü görevden alınarak yerine atandı. Ermut, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Salim Arda Ermut, 2005 yılında ’da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yaptı.

    Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne yeni atama

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Genel Müdürü görevden alınarak yerine atandı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, teki Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü görevden alındı.

    Dönmez'den boşalan makama Selim Arda Ermut atandı. Yapılan atamanın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    SALİM ARDA ERMUT KİMDİR?
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan , 2005 yılında 'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yaptı.

    2007 yılında 'nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Salim Arda Ermut, 2015 yılında ise Başkanlığa atandı.

    Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçis sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüten Salim Arda Ermut, 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

    Salim Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020'de yardımcısı 'na bırakmıştı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Selim Arda Ermut atandı
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