Binlerce kişiye devlet desteği... Evini kentsel dönüşüm kapsamına almak ve devlet desteğinden faydalanmak için büyük fırsat devam ediyor. Kentsel dönüşüme devlet desteği veriliyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredi tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. Kredi limitleri yükseltildi. Riskli yapıdaki binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi anlamına gelen Kentsel dönüşüm için bankalar kredi ürünleri hazırlamakta ve kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerine özel krediler vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faiz desteği verilecek. Devlet tarafından faiz desteğinden yararlanmak isteyenler için tüm detaylarıyla Kentsel dönüşüm kredisini araştırdık...
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?
Evlerinin kentsel dönüşüme girmesi ile birçok vatandaşımız bu sorunun cevabını arıyor. Depreme dayanıksız ve yıkılmaya yüz tutmuş eviniz varsa bankalardan Kentsel dönüşüm kredisi alarak evinizi yenileyebilirsiniz. Resmi gazetede yürürlüğe giren Kentsel dönüşüm yasası kapsamında; Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile anlaşmalı olan bankaların istediği şartları yerine getirenler tüketiciye sunulan konut kredilerinden yararlanarak devletten kentsel dönüşüm yardımı alabilirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşmalı olarak kredi veren bankalar;
*Türkiye İş Bankası
* Denizbank,
* Akbank,
* Halkbank,
* Türkiye Finans Bankası,
* Türkiye Vakıflar Bankası,
* Yapı Kredi Bankası,
* TEB,
* Garanti Bankası,
* Şekerbank,
* Kuveyt Türk,
* Ziraat Bankası,
* QNB Finansbank,
* ING Bank.
* Emlak Katılım Bankası
HALBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ
Kredinizi, %1,15 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,48 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.