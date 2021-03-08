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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 13:28
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    • 08.03.2021 13:29
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    15 banka düğmeye bastı! Devletten faiz desteği ile 120 ay vadeli konut kredisi müjdesi! , , Halkbank...

    Evini kentsel dönüşüm kapsamına almak ve devlet desteğinden faydalanmak için büyük fırsatlar sağlanıyor. , Şekerbank, Halkbank, , ve gibi birçok kamu ve özel sermayeli bankalar veriyor. Bu kapsamda bankalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi müjdesi geldi. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faiz desteği verilecek. Peki, nedir? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    15 banka düğmeye bastı! Devletten faiz desteği ile konut kredisi müjdesi!

    Binlerce kişiye devlet desteği... Evini kentsel dönüşüm kapsamına almak ve devlet desteğinden faydalanmak için büyük fırsat devam ediyor. Kentsel dönüşüme devlet desteği veriliyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredi tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. Kredi limitleri yükseltildi. Riskli yapıdaki binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi anlamına gelen Kentsel dönüşüm için bankalar kredi ürünleri hazırlamakta ve kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerine özel krediler vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faiz desteği verilecek. Devlet tarafından faiz desteğinden yararlanmak isteyenler için tüm detaylarıyla Kentsel dönüşüm kredisini araştırdık...

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

    Evlerinin kentsel dönüşüme girmesi ile birçok vatandaşımız bu sorunun cevabını arıyor. Depreme dayanıksız ve yıkılmaya yüz tutmuş eviniz varsa bankalardan Kentsel dönüşüm kredisi alarak evinizi yenileyebilirsiniz. Resmi gazetede yürürlüğe giren Kentsel dönüşüm yasası kapsamında; Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile anlaşmalı olan bankaların istediği şartları yerine getirenler tüketiciye sunulan konut kredilerinden yararlanarak devletten kentsel dönüşüm yardımı alabilirler.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşmalı olarak kredi veren bankalar;

    *Türkiye İş Bankası

    * Denizbank,

    * Akbank,

    * Halkbank,

    * Türkiye Finans Bankası,

    * Türkiye Vakıflar Bankası,

    * Yapı Kredi Bankası,

    * TEB,

    * Garanti Bankası,

    * Şekerbank,

    * Kuveyt Türk,

    * Ziraat Bankası,

    * QNB Finansbank,

    * ING Bank.

    * Emlak Katılım Bankası

    HALBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

    Kredinizi, %1,15 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,48 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.

        VAKIFBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

        Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.

        Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

        * Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,

        * Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,

        * Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

        QNB KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

        Maksimum 24 aya kadar yalnızca kredi faizlerini ödeme fırsatı,

        120 aya varan vade seçenekleri,

        Uygun faiz oranları,

        GARANTİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

        Garanti Bankası'ndan kredi hakkında açıklamalar şu şekilde;

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen faiz desteği konut kredileri için yıllık %4 (aylık ise 0,33) azami 120 ay; işyerleri için yıllık %3 (aylık 0,25)olmak üzere azami 84 ay vadeli olacak şekilde belirlenmiştir.

        Kat malikleri eğer kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanırlarsa , kredi faiz desteğinden yararlanamazlar. Faiz ve kira desteklerinden biri arasında seçim yapmak zorundadırlar.

        Tek başına konut almak isteyen kiracı hak sahipleri istedikleri bankadan kredi alabilirler. Birbirinden farklı kat maliki hak sahiplerinin olduğu/ apartmanda oturan kat maliki hak sahipleri ortak olarak riskli yapıyı yıkıp yeni bir bina yaptıracaksa aynı bankadan kredi almaları gerekecektir.

        Hak sahiplerince kredi taksit ödemesi yapılmayan krediler için bakanlık tarafından karşılanacak faiz desteği tutarlarının ödemeleri, gecikme giderilene kadar durdurulacaktır.

        Birden fazla konut ve işyeri sahibi olan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzası olan bankalardan bağımsız bölüm başına en fazla 125.000 TL kredi desteği alabilirken, toplamda 625.000 TL lik limiti geçemezler.

        ŞEKERBANK'TAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

        Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binanızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sağladığı faiz desteği ile yenileyin, güvenilir konutlarda yaşamaya başlayın.

        Kentsel Dönüşüm Kredilerinde devlet desteği sayesinde konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde ise yıllık % 3 daha düşük faiz oranı uygulanır. Enerjiyi verimli kullanan binalara özel yeni konutun "Enerji Kimlik Belgesi"nde yazan enerji sınıfı B ise yıllık %4,5; A ise yıllık %5 faiz desteği uygulanır. İşyeri kredilerinde ise Enerji Kimlik Belgesi'nde yazan enerji sınıfı B ise yıllık %3,5; A ise yıllık %4 faiz desteği uygulanır.

            AKBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

            Hak sahipleri binalarının risk tespiti için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurur. Yetkili kuruluşlara ulaşmak için tıklayın!(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)

            Yetkili kuruluştan alınan "Riskli Yapı Tespit Raporu" ile riskli olduğu belirlenen binalarda 2/3 oy çoğunluğu ile dönüşüm kararı alınır.

            Hak sahiplerince müteahhit firma belirlenir ve firma arasında yapım sözleşmesi imzalanır.

            Hak sahibi Akbank'a kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunur.

            DENİZBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

            Denizbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

            * 24 aya kadar ana para ödemesiz dönem,

            * Devlet katkısı ile %1,25'den başlayan faiz oranları,

            * Tüm DenizBank Şubelerinde, 0 850 222 36 34 DenizMortgage iletişim merkezinde ve internet sitesi üzerinden Ücretsiz kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti,

            * Deniz'in anlaşmalı firmalarından size özel indirim ile Riskli Yapı Tespit Raporunu alabilirsiniz.

            EMLAK KATILIM BANKASI KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ FİNANSMAN MODELLERİ GELİŞTİRDİ

            Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Emlak Katılım Bankamızla kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekliyoruz. Bu kapsamda üç ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, Yerinde Dönüşüm ve Alansal Dönüşüm... İlk önce vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak.

            Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek. Uygun projeler için bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalayacak. Vatandaşımızın kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak. Emlak Katılım Bankamız, vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasında imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü üstlenecek. Kentsel dönüşüm kredileri burada kontrollü kullandırılacağı için, işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın dönüşüm sürecini, başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek"             dedi.

                DESTEK 200 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

                Hükümetten Kentsel dönüşüm kredisi hamlesi. Evini dönüştürmek isteyenlere verilen ucuz maliyetli kredi desteğinin limiti artırıldı. Güçlendirme kredisi olarak bilinen kentsel dönüşüm kredisi alarak evini dönüştürmek isteyenlere verilen kredi desteğinin 125 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi.

                6306 Sayılı Kanun kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 13.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar kapsamında hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limitler artıldı.

                Hakkında Kanun'un 7. maddesine göre kentsel dönüşüm kapsamında konut ya da iş yerini yenilemek isteyen kişilerin kullandığı bu banka kredisine faiz desteği verilir.

                KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NASIL ALINIR?

                Riskli yapı olduğu tespit edilen binanın tahliyesinden sonra 1 yıl içerisinde bankaya kredi başvurusunda bulunulması gerekir. Banka başvuruyu değerlendirir ve kredi onayı verir. Ardından banka, kredi başvurusunda bulunan kişinin bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndererek faiz desteği onayı talep eder. Bakanlıktan kredi onayı geldikten sonra kredi kullandırılır.
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