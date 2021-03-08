QNB KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Maksimum 24 aya kadar yalnızca kredi faizlerini ödeme fırsatı,

120 aya varan vade seçenekleri,

Uygun faiz oranları,

GARANTİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Garanti Bankası'ndan kredi hakkında açıklamalar şu şekilde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen faiz desteği konut kredileri için yıllık %4 (aylık ise 0,33) azami 120 ay; işyerleri için yıllık %3 (aylık 0,25)olmak üzere azami 84 ay vadeli olacak şekilde belirlenmiştir.

Kat malikleri eğer kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanırlarsa , kredi faiz desteğinden yararlanamazlar. Faiz ve kira desteklerinden biri arasında seçim yapmak zorundadırlar.

Tek başına konut almak isteyen kiracı hak sahipleri istedikleri bankadan kredi alabilirler. Birbirinden farklı kat maliki hak sahiplerinin olduğu/ apartmanda oturan kat maliki hak sahipleri ortak olarak riskli yapıyı yıkıp yeni bir bina yaptıracaksa aynı bankadan kredi almaları gerekecektir.

Hak sahiplerince kredi taksit ödemesi yapılmayan krediler için bakanlık tarafından karşılanacak faiz desteği tutarlarının ödemeleri, gecikme giderilene kadar durdurulacaktır.

Birden fazla konut ve işyeri sahibi olan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzası olan bankalardan bağımsız bölüm başına en fazla 125.000 TL kredi desteği alabilirken, toplamda 625.000 TL lik limiti geçemezler.