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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 19:44
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    • 07.03.2021 19:44
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    ? uzatıldı mı? Başvurular…

    Gündemde hız kazanan araştırmalar arasında ? Sorusu yer alıyor. Pandemiden dolayı ekonomik zorluk yaşayan kişilerin aldığı bu ödeme her ay hesaplara yatıyor. Şubat ayı ödemelerinin henüz yapılmamış olması meraklandırdı ve binlerce vatandaş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama gelip gelmediğini merak eder oldu. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Mart’ta hesaplara yatırılmaya başlandı, peki uzatıldı mı? Hesaplara ne zaman yatacak? Başvuru yapmak isteyenler nereden yapabilir? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüsün ekonomik alandaki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla geçen yıldan bu yana ödenen bu destek sürekli uzatılıyordu peki şimdi kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte son tarih nedir? Şubat ayına ait Nakdi ücret desteği hesaplara ne zaman yatırılacak? Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi mi? işte ayrıntılar…

    ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

        KARAR RESMİ GAZETE'DE

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

            30 HAZİRAN YETKİSİ

            Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor.

            NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

            Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

            Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

            İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.
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            Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Başvurular…
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