Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüsün ekonomik alandaki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla geçen yıldan bu yana ödenen bu destek sürekli uzatılıyordu peki şimdi kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte son tarih nedir? Şubat ayına ait Nakdi ücret desteği hesaplara ne zaman yatırılacak? Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi mi? işte ayrıntılar…
ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.