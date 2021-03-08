Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyordu. Peki, emeklilik hakkından kimler faydalanabilecek? Koşullar nelerdir? Emeklilik için ev hanımlarının yapması gereken şeyler nelerdir?
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor.
Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak. Araştırmalara göre 15 yaş üzeri nüfusta, işgücüne dahil olmayanların sayısı 32 milyon kişi ve bunun da yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. 15-64 yaş arasındaki çalışabilir nüfusta istihdam edilenlerin sadece üçte biri kadınlardan oluşuyor.